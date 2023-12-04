اطلعوا خلالها من وزراء ومسؤولين في الدولة على نماذج حكومية إماراتية متميزة

وزراء ومسؤولون في الدولة يستعرضون أمام منتسبي البرنامج تجاربهم في العمل الحكومي وأبرز المبادرات التي رسخت المكانة العالمية لدولة الإمارات

تسليط الضوء على جهود الإمارات الرائدة في مجال بناء وتشييد المدن المستدامة

استعراض السياسات الاقتصادية في دولة الإمارات والمبادرات الاستباقية ل دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

الاطلاع على الإنجازات الإماراتية في استكشاف الفضاء و المبادرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي

منتسبو البرنامج اطلعوا على جوانب من سيرة الشيخ زايد ومآثره وملامح وصور من تاريخ دولة الإمارات

الإمارات العربية المتحدة، دبي:اختتم منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 29 دولة، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في يوليو الماضي، زياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الحيوية في دولة الإمارات.

واطلع منتسبو البرنامج، من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم خلال زياراتهم التي استمرت خلال الفترة من 22 – 30 نوفمبر 2023، على أفضل الممارسات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية سواء في الطاقة المستدامة، وأسواق المال، والبنية التحتية، والصناعة الوطنية، والفضاء والخدمات اللوجستية، والاقتصاد، والتحول الرقمي، وغيرها، كما زاروا عدداً من المعالم والمؤسسات الوطنية.

ونظم البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين لقاءات وجلسات حوارية مع قيادات وصناع قرار في القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، لتعزيز فرص تطوير مواهب المنتسبين وقدراتهم القيادية، حيث استعرض عدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة أمام منتسبي البرنامج، تجاربهم في العمل الحكومي، وأبرز الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي رسخت المكانة العالمية لدولة الإمارات.

ويهدف البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، الذي تم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، إلى تعزيز قدرة المنتسبين على استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية للمجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

وضمت قائمة الدول التي ينتمي إليها منتسبو البرنامج كلاً من: ألبانيا، وأذربيجان، والبرازيل، وباربادوس، وكوستاريكا، ومصر، وإثيوبيا، وجورجيا، وغينيا، وإندونيسيا، وكازاخستان، وكردستان العراق، وقرغيزستان، والمالديف، ومالطا، وسلطنة عمان، والباراجواي، ورومانيا، ورواندا، والسنغال، وسيشيل، وصربيا، وإسبانيا، وسوريا، وأوزبكستان، وزيمبابوي، وأوغندا، وكولومبيا، بالإضافة إلى دولة الإمارات.

المدن المستدامة

واستعرض عدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة خلال لقاءات وجلسات حوارية مع منتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين أهمية دور الكفاءات القيادية في التعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى النهج التعاوني الذي تتبعه دولة الإمارات لمواجهة التحديات العالمية.

كما تم تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات الثابت تجاه تعزيز الاستدامة وتبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة لدعم الجهود الدولية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، فضلاً عن جهود الإمارات الرائدة في مجال بناء وتشييد المدن المستدامة.

السياسات الاقتصادية

وتناولت إحدى الجلسات، السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دولة الإمارات وأسهمت في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين، إضافة إلى جهود الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتم استعراض المبادرات الاستباقية والطموحة التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن جهود الإمارات لاستقطاب المواهب التي من شأنها تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو.

استكشاف الفضاء

واطلع منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين خلال الزيارات الميدانية على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في استكشاف الفضاء، ومبادرات بناء رأس المال البشري للإسهام في تعزيز اقتصاد المعرفة، إضافة إلى التعرف إلى قصة نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" والخطط الطموحة المستقبلية للقطاع.

كما تعرف المشاركون في البرنامج إلى دور المدراء والقادة في تشكيل مستقبل الحكومات في ظل التغيرات المتسارعة وعدم وضوح المشهد المستقبلي، وأفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، إضافة إلى وضع تصورات لمبادرات تحولية ذات تأثير إيجابي مستدام في المجتمع وتنفيذها.

الذكاء الاصطناعي

وفي إحدى الجلسات، اطلع منتسبو البرنامج على عدد من المبادرات والبرامج التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والأطر التشريعية لتنظيم القطاع، ودور الريادة الرقمية في مواجهة التحديات التقنية المعقدة وغير المسبوقة مستقبلاً، إلى جانب استعراض استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على بناء القدرات واستقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، وتطوير إطار العمل التشريعي المناسب والاستثمار في البنية التحتية اللازمة، فضلاً عن دور الإمارات البارز في الجهود العالمية الموجهة لتطوير معايير الجودة "الآيزو" ISO الخاصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

واستمع منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين خلال برنامج الزيارات الميدانية إلى نبذة عن سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ومآثره وقيمه الحميدة، إضافة إلى الإنجازات التي تحققت بفضل الرؤية الفريدة للقائد المؤسس الذي أسس ركائز نهضة حضارية وصنع نموذجاً تنموياً فريداً يشار له بالبنان على مستوى العالم، فضلاً عن استعراض ملامح وصور من تاريخ الإمارات، وقصة نجاح الدولة ورحلتها نحو ترسيخ مكانتها كأحد أفضل دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في الاستقرار والعمل فيها.

تطوير العمل الحكومي

واستعرضت إحدى الجلسات جهود دولة الإمارات في مجال التخطيط الاستراتيجي ونماذج الحوكمة وابتكار السياسات، إضافة إلى آليات ضمان الكفاءة والفاعلية الحكومية، والمبادرات الوطنية لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بالأداء للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الأفضل على مستوى العالم.

وتعرف منتسبو البرنامج على الدور المهم الذي تلعبه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد رقمي مرن، ودور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة وتأسيس مجتمع تنافسي مزدهر عبر تمكين الأفراد من خلال الفرص الرقمية الجديدة.

زيارة معالم ومؤسسات وطنية

وزار المشاركون في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، مركز محمد بن راشد للفضاء بهدف التعرف إلى مبادرات وإنجازات المركز في مجال استكشاف الفضاء، إضافة إلى جولة داخل متحف المستقبل، للاطلاع على مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الريادية، ودوره في تطوير التقنيات والأفكار المستقبلية. وزار المشاركون في البرنامج أيضاً مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وغرف دبي، وبرج خليفة، ومتحف الشندغة، ومتحف اللوفر – أبوظبي، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين يحتفل بتخريج منتسبيه في اليوم الأخير من أيام القمة العالمية للحكومات الموافق 14 فبراير 2024، حيث يعتبر الحدث فرصة أمام المنتسبين تتيح لهم الاستفادة من خبرات قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار المشاركين في القمة من جميع أنحاء العالم والذين سيناقشون تطوير أدوات وسياسات ونماذج تعتبر ضرورية في تشكيل حكومات المستقبل.

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