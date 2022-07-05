بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 403 مبايعة بقيمة 1.57 مليار درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 701.56 مليون درهم و322 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 872.12 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 303 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 182 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 136 مليون درهم بمنطقة البطين كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في ام سقيم الثالثه بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.29 مليار درهم منها 24 رهونات أراضي بقيمة 209.64 مليون درهم و79 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.08 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مقطرة بقيمة 890 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 176 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 80.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 60 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية