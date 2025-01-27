أبوظبي: أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أنظمتها الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لاسترداد الضريبة، ومن بينها نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة ونظام رد الضريبة للسياح؛ حققت نتائج مُميَّزة خلال عام 2024 نتيجة خطط التطوير والتحديث المُتواصلة التي نفذتها الهيئة في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا بلغ 34.9 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم منذ بِدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ست سنوات حتى نهاية العام الماضي مُقابل مجموع تراكمي حتى نهاية عام 2023 بلغ أكثر من 27 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 27.52 % في عدد الطلبات المُعتمدة، و32 % في قيمة المبالغ المُستردة.

وأشارت إلى أنه وفقًا للإحصائيات؛ بلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال عام 2024 لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7.52 آلاف طلب بقيمة إجمالية بلغت 704.38 ملايين درهم.

وكان عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة قد ارتفع من 270 طلباً بقيمة 9.11 ملايين درهم في عام 2018 إلى 1.9 ألف طلب خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، ثم بلغ 3.75 آلاف طلب بقيمة 301.35 مليون درهم خلال 2020، وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5.99 آلاف طلب بقيمة 467.52 مليون درهم، و7.17 آلاف طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال 2022 ونحو 8,25 آلاف طلب بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم في 2023.

رد الضريبة للسياح

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه فيما يتعلق بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح فقد شهدت قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام توسعًا ملحوظًا في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية، فارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام إلى 17,847 متجرًا بنهاية 2024 مُقابل 16,357 متجرًا بنهاية 2023 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 9 % خلال العام الماضي، حيث ارتبط بالنظام 1,490 منفذًا تجاريًا جديدًا خلال 2024، بعد أن ارتبط بالنظام 1,518 منفذًا في عام 2023، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين 3,008 منافذ.

وأكدت الهيئة حرصها على التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، وتنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة مشيرةً إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح ارتفع إلى 97 جهازًا بنهاية 2024 مُقابل 82 جهازًا بنهاية 2023 بارتفاع بلغت نسبته 18.3 % خلال العام الماضي، حيث تم إضافة 15 جهازًا جديدًا خلال 2024، بعد أن أضافت الهيئة 6 أجهزة في 2023.

تحول رقمي

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا للتطوير والتحديث المُستمر لأنظمتها الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتُظهر المؤشرات أن جهود الهيئة في هذا المجال انعكست إيجابيًا على جودة وأداء خدماتها عمومًا ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لاسترداد الضريبة، فعلى سبيل المثال شهدت خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح عمليات تحديث مُتتالية خلال السنوات الماضية بإدخال المزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات المُتعلقة باسترداد الضريبة بآليات رقمية تتميز بالوضوح والشفافية والسلاسة".

وأضاف سعادته: "استكمالًا للنتائج الإيجابية التي تحققت في مجال تطوير الخدمات الرقمية للهيئة خلال عام 2024؛ سنواصل في عام 2025 إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة استراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين".

وأكد سعادته: "ستواصل الهيئة حملاتها التوعوية للتعريف بخدماتها الرقمية وتحديثاتها، من خلال اللقاءات المباشرة والمُنفَّذة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد لتقديم الاستشارات والتوضيحات، والإجابة عن جميع الاستفسارات بهذا الشأن، بالإضافة إلى توفير فيديوهات وأدلة إرشادية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوضح خطوات وإجراءات خدمات الهيئة".

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه من المبادرات الهامة التي شهدها عام 2024 في هذا المجال؛ إطلاق تطبيق "مسكن" الذكي لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 %، وإطلاق أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية.

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