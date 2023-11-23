تعلن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن أرقام قياسية في الإيرادات وصافي الأرباح والأصول وحقوق المساهمين

صافي أرباح قياسية بقيمة 28.3 مليار درهم إماراتي للأشهر الستة لعام 2023

أصول قياسية بقيمة 1.25 تريليون درهم إماراتي

دبي، أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن النتائج المالية الموحدة للمؤسسة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، وقد حققت إيرادات قياسية بلغت 145.1 مليار درهم إماراتي فيما سجّلت صافي أرباح قياسية بقيمة 28.3 مليار درهم إماراتي.

بلغت قيمة الإيرادات القياسية 145.1 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 20 في المائة بزيادة قدرها 24.0 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، والقفزة النوعية في إيرادات الخدمات المالية والمصرفية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة ونمو الطلب على الإقراض. وبشكلٍ عام نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وسجلت المجموعة (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية) صافي أرباح قياسية بلغت 28.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 91 في المائة، حيث ارتفعت مساهمات كل من الخدمات المالية والمصرفية والمواصلات بمقدار 8.2 مليار درهم إماراتي و7.7 مليار درهم إماراتي على التوالي. كما أظهرت نشاطات قطاعي العقارات والضيافة أداءً قويًا، في حين أدى تراجع أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الأرباح في مجال إنتاج النفط والغاز والألمنيوم مقارنةً بأرباح العام الماضي المسجلة في الفترة نفسها.

وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 22.6 مليار درهم إماراتي.

ونمت الأصول بنسبة 6.5 في المائة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1,252.9 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بنمو حجم الأصول لدى المصارف. ارتفعت المديونيات لتصل إلى 974.5 مليار درهم إماراتي من خلال الارتفاع الكبير في ودائع عملاء البنوك بينما انخفض الاقتراض غير البنكي والمديونيات المتعلقة بالإيجار بنسبة 5.7 في المائة. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 225.7 مليار درهم إماراتي.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قائلاً: "أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن مجموعة أخرى من الأرقام القياسية للنصف الأول من عام 2023، وهو إنجاز ضخم للغاية على جميع الأصعدة. شهدت المجموعة تسارع في أعمالها ومواصلة ارتفاع إيراداتها وربحيتها لمستويات غير مسبوقة، من خلال الأداء القوي عبر القطاعات والمساهمة الاستثنائية من قطاعي المواصلات والخدمات المالية والمصرفية.

وقد استفادت المجموعة بشكلٍ واضح، من الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة بفضل رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.

ونتطلع قدماً إلى الدور الذي ستلعبه مرونة أعمالنا الأكيدة وقوة المركز المالي للمجموعة، في المساعدة في مواجهة المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب. كلنا ثقة بقدرة المجموعة على استكشاف فرص استثمارية جديدة وتوسيع نشاطاتها التجارية."

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مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي. تأسست في شهر مايو عام 2006، وفقاَ للقانون رقم (11) لسنة 2006، وتم تكليفها بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية. كما تم تكليف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات. تركز المؤسسة على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة والإمارة على المدى الطويل.

وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عدداً من الشركات الرائدة عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة. وتضم هذه القطاعات: الخدمات المالية، النقل، الصناعة والطاقة، العقار والإنشاءات، الضيافة والترفيه، التجزئة وغيرها. بالإضافة لذلك فقد دأبت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبر استراتيجية استثمار عالمية منضبطة ومستدامة ومتوافقة مع المحفظة الحالية، لتوسع مكانة دبي في تواجدها وخبرتها في الأسواق العالمية.

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