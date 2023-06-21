ودورها في توجيه وتشجيع منشآت القطاع الخاص للمشاركة في الحدث العالمي

أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، على استعداد وجاهزية الغرفة للمشاركة الفعالة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ـ كوب 28 والذي سيعقد في مدينة اكسبو بإمارة دبي ـ نوفمبر 2023.

وأشاد بدور غرفة عجمان الرئيسي في توجيه وتحفيز الاعضاء من منشآت القطاع الخاص للمشاركة في الحدث العالمي وترك بصمة إيجابية تنعكس بشكل مؤثر على ترشيد استهلاك الموارد البيئية وكذلك الجوانب الاجتماعية والصحية، مضيفاً أن غرفة عجمان حرصت خلال العام الجاري على تعزيز تفاعلها مع عام الاستدامة عبر رصد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة واستخدامات الطاقة النظيفة خلال مشاركاتها الخارجية بهدف توجيه وتوعية مصانع ومنشآت الإمارة لاعتماد هذه التطبيقات.

جاء ذلك خلال استعراض خطة مشاركة غرفة عجمان في فعاليات COP28 ضمن اعمال اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الثاني للعام الجاري، برئاسة سعادة عبدالله المويجعي، وبحضور سعادة حمد بن راشد النعيمي ـ النائب الأول، وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي ـ النائب الثاني، وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

وفي بداية الاجتماع رفع سعادة عبدالله المويجعي، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان "رعاه الله" وإخوانهم حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

تناولت الاعمال اعتماد اجتماع مجلس الإدارة الاول واجتماعات لجنة الموارد البشرية والمركز المالي للغرفة من بداية العام الجاري، كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة فرص تحسين خدمات ومبادرات الغرفة وتعزيز استباقيتها بهدف تمكين القطاعات المختلفة من مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.

وشهدت اعمال الاجتماع تقرير خاص حول مخرجات زيارات تعزيز العلاقات مع الأعضاء، وأبرز التوصيات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وسبل حلها بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

هذا وأكد الحضور على أهمية تكثيف جهود مركز عجمان لريادة الاعمال، وإطلاق خدمات نوعية مبتكرة تخدم أصحاب وصاحبات الاعمال وتوفير باقات خدمية لوجستية للجهات الحكومية وشبه الحكومية العاملة في الإمارة نظرا لما يحتويه المركز من قاعات متعددة الأغراض للملتقيات والمعارض والفعاليات.

وأوصى أعضاء مجلس الإدارة بضرورة تكثيف جهود الغرفة خلال المرحلة المقبلة حول توعية المنشآت الصناعية باعتماد مصادر للطاقة البديلة واطلاعهم على أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة، وأهمية تنظيم الفعاليات المتخصصة في رقمنة عمليات الإنتاج في المصانع والاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي وترشيد النفقات وإعادة التدوير، الأمر الذي يتواكب مع توجهات الدولة والامارة خلال عام الاستدامة.

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