أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لعقد النسخة الثانية من الملتقى السنوي لـ"مفكرو الإمارات" في 28 يناير الجاري، تحت شعار "أفكار وطنية خلَّاقة". ويجمع الملتقى نخبة من رواد الفكر، والأكاديميين، والمتخصصين بمختلف المجالات؛ لمناقشة موضوعات استراتيجية ذات أولوية وطنية، وتقديم توصيات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل الملتقى، المقرَّر عقده بمنتجع سانت ريجيس السعديات - أبوظبي، محطة فكرية بارزة ضمن مشروع "مفكرو الإمارات"، الذي أطلقه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في يناير 2022 بمباركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية؛ ويهدف إلى استثمار العقول الإماراتية، وتسخير معارفها لتشكيل ملامح المستقبل، ودعم مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يهدف الملتقى إلى دعم حركة البحث العلمي، وتوسيع نطاق حضور المفكرين والأكاديميين والمبتكرين الإماراتيين محليًّا وعالميًّا، وتفعيل إسهاماتهم في جهود التطوير والتنمية المستدامة؛ إلى جانب تعزيز مصادر القوة الناعمة للدولة.

ويجسِّد شعار هذا العام توجه القيادة الإماراتية نحو تعزيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وتحويل الأفكار الخلَّاقة سياساتٍ وبرامجَ توفِّر حلولًا عملية للتحديات الراهنة والمستقبلية؛ وتضمن بقاء الإمارات في مقدمة الدول التي تخطط للمستقبل وتشارك في صنعه بدلًا من انتظاره.

ومن المقرَّر عقد مؤتمر صحفي في الفترة المقبلة للكشف عن المحاور الرئيسية للملتقى الثاني لـ"مفكرو الإمارات"، وأبرز المتحدثين فيه، وأهم جلساته الحوارية والتفاعلية؛ فضلًا عن التعريف بالملتقى، ودوره في تقديم أفكار إبداعية تخدم تطلُّعات الدولة المستقبلية.

ويأتي تنظيم الملتقى في نسخته الثانية بعد نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في فبراير الماضي تحت شعار "مفكرو الإمارات 2024: تفاعل وإسهام"، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وصنَّاع القرار والمفكرين الإماراتيين، وناقشت محاور جوهرية مثل التعليم، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، والهوية والشخصية الإماراتية، إضافةً إلى الاستدامة واقتصاد المستقبل.

عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مؤسسة فكرية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرفد صانعي القرار والسياسات بتقييمات وتحليلات استراتيجية للاتجاهات العالمية الجديدة، كما يُعدُّ ملتقًى للحوار الصريح والنقاش الجريء.

ويتولَّى المركز، منذ تأسيسه في عام 1994، تقديم الرؤى الاستراتيجية والحلول المتعلقة بالسياسات العامة الداعمة لعملية صنع القرار لدى الجهات المعنية؛ فضلًا عن المنتجات التي تهم الجمهور. واليوم، واستنادًا إلى جوانب قوة المركز في البرامج الجيوسياسية والأمنية التقليدية، نواصل توسيع نطاق اهتمامنا بإطلاق مبادرات وبرامج جديدة تعالج التحديات العالمية والقضايا الحيوية: من أمن الطاقة وتغير المناخ، إلى الذكاء الاصطناعي والصحة.

للمزيد من التفاصيل: https://www.ecssr.ae/ar/home

عن مشروع "مفكرو الإمارات"

"مفكرو الإمارات" مشروع وطني رائد أطلقه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في يناير 2022؛ بهدف دعم المفكرين والباحثين الإماراتيين عبر منصة واحدة تمثل ملتقًى لإسهاماتهم الفكرية، وإبراز دورهم المجتمعي، وتعزيز قوة دولة الإمارات العربية المتحدة الناعمة؛ فضلًا عن رفد عملية صنع القرار الإماراتي بدراسات المفكرين والأكاديميين الإماراتيين وبحوثهم، وتعزيز حضور المفكر والباحث الإماراتي، وناتجه الفكري على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

للمزيد من التفاصيل: https://mufakirualemarat.ecssr.ae/

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