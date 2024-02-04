دبي: وجهت العديد من دول العالم عبر سلطاتها الجمركية وهيئاتها الدبلوماسية الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة نظير جهودها في مكافحة المخدرات ، وحرص جمارك دبي وتعاونها الدولي الوثيق مع الأجهزة المختصة في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود، والذي أسفر عن ضبط السلطات الجمركية في عدد من الدول الأجنبية 2.8 طن من المواد المخدرة بناء على تعاون جمارك دبي معهم في تبادل المعلومات عبر تتبع أكثر من 1100 شحنة دولياً في قارة آسيا و أوروبا و أوقيانوسيا وذلك خلال العام 2023 ، وكان آخرها إحباط تهريب نحو 538 كيلو جرام من مخدر الهيروين النقي في شحنة قادمة من إحدى الدول الآسيوية و متجهة إلى أوروبا.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة :" نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على توطيد العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم سواء لتيسير حركة التجارة الخارجية ودعم مرونة سلاسل الإمداد والتوريد بما يعزز من موقع دولة الإمارات عاصمة التجارة العالمية، أو على صعيد التعاون في التصدي وبكل حزم لعمليات الجرائم العابرة للحدود ومنع تهريب الممنوعات بهدف خلق مجتمع خالٍ من السموم المخدرة وحماية شعوبها من الآثار المترتبة على تعاطي وترويج هذه الآفة الخطرة، مثمناً جهود فرق العمل في دائرة جمارك دبي وتعاونها مع الأجهزة المختصة الدولية في إحباط عمليات التهريب، علاوة على أدائها المتابعة الأمنية الحثيثة التي انعكست في تطبيق إجراءات دقيقة ومتخصصة في مجال مكافحة المخدرات داخل الدولة وخارجها".

وأكد أن جمارك دبي تكرس رؤية دبي في أن تكون نموذجاً دولياً فريداً في تعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين وزيادة أوجه التبادل التجاري وكذلك ترسيخ الأمن وحماية المجتمعات، مشيراً أن خطة جمارك دبي2021-2026 تضمن مبدأ ريادة الجمارك الآمنة عالمياً وهو أحد الأهداف الذي نسعى إلى تحقيقها من خلال مشاركة الجهود الدولية والسلطات الجمركية في مختلف الدول في منع تهريب الممنوعات، حيث تتمتع الدائرة وفرق عملها بخبرات تراكمية وكفاءة عالية مدعومة بأنظمة ذكية ورائدة لرصد و تتبع الشحنات المشبوهة.

وقال محمد عبد الله السويدي من إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي:" تحظى جمارك دبي باشادات دولية متعددة وذلك لإنجازاتها في التعاون المثمر و البناء لمنع تهريب الممنوعات على المستوى المحلي والإقليمي و الدولي من خلال توطيد علاقاتها بالجهات المعنية و دورها في تمرير العديد من الاخباريات و المساهمة في العديد من العمليات المشتركة على المستوى العالمي ، وذلك قبل القنصلية اليابانية ، و القنصلية الكندية، وشهادات شكر من قبل القنصلية الألمانية، و من المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط (الريلو) ، وغيرها من الجهات ذات الصلة و الهيئات الدبلوماسية".

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