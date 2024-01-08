أصدرت لجنة كاتب العدل الخاص بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على قيد 28 مكتب محاماة ومنحهم الترخيص اللازمة لمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، وذلك بهدف دعم تنافسية بيئة الاعمال الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على إحصائيات المعاملات واستبيان رضا المتعاملين والتي بلغت 97%، فيما وافقت على طلب نقل وتجديد قيد كاتب عدل خاص.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، محمد هشام الرافعي خبير قانوني، خالد سالم التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.

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