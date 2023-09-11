أبوظبي: أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28) اليوم مبادرة عالمية باسم "كوب 28 الإمارات للتسارع التقني" تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتطوير الحلول والمشاريع المتقدمة في توسيع نطاق التمويل المستدام، بغية مواجهة التحديات الفعلية لتغيّر المناخ. وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في العام الجاري.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع مشاركة المبتكرين والمطورين في المجال التكنولوجي والمالي والمؤسسات العالمية المعنية من القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة تحديات التمويل الأخضر والمستدام عبر المشاركة في طرح الحلول التقنية في المجالات التالية:

الذكاء الاصطناعي لرفع التقارير المالية المستدامة والتحقق منها والإفصاح في قطاع الخدمات المالية.

تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" لأغراض التدقيق وتعزيز الشفافية والمتابعة والمساءلة في مجال التمويل المستدام.

إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاستشعار للتمويل المستدام لضمان إجراء تقييمات مدروسة لتأثير تغير المناخ أو المخاطر.

وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس معهد الإمارات المالي: "بتوجيهات من القيادة الرشيدة وفي ظل حرصها على مواجهة تحديات التغير المناخي، نثمن الشراكة والتعاون مع مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دولة الإمارات، وبنك التسويات الدولية لإطلاق مبادرة عالمية للتسارع التقني، تهدف إلى طرح أفكار وحلول نوعية لتشجيع المبتكرين من جميع أنحاء العالم على المساهمة في صناعة مستقبل المالية الخضراء".

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على التعاون والعمل مع الشركاء في جميع المبادرات الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة تدعم التقدم الملموس في العمل المناخي. وبما أن معالجة تحديات تغير المناخ تتطلب توفير التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسِبة، يسرنا إطلاق حلول تكنولوجية متقدمة تدعم تطوير آليات وأدوات التمويل المستدام مثل TechSprint التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان وصول تدفقات رأس المال إلى المجتمعات التي في أمسّ الحاجة إليه. ونتطلع إلى استمرار التعاون والعمل مع الشركاء من أجل تقديم حلول ملموسة وفعالة تُسهم في تعزيز العمل المناخي، وتسريع تحقيق مبادرات التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم".

بدوره، قال أوجستين كارستينز، مدير عام بنك التسويات الدولية: "تتطلب مواجهة تغير المناخ إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة الاقتصادات ونموها، حيث أن تمويل هذا التحول يتطلب معرفة المستثمرين بتوجيه أموالهم للاستخدامات المستهدفة. تشكل التكنولوجيات التي تعزز قياس المعلومات المتعلقة بالمناخ والكشف عنها جزءاً من الحل، حيث عمل مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية على استكشاف طرق تطبيق التقنيات الذكية على أدوات التمويل الأخضر والإفصاح المتعلق بالمناخ. وتهدف مبادرة (كوب 28) الإمارات للتسارع التقني إلى استكمال هذه الجهود لسد الفجوات في سوق التمويل الأخضر".

متطلبات المشاركة:

يمكن للمبتكرين في المجال التكنولوجي والمالي من جميع أنحاء العالم المشاركة في مبادرة "كوب 28 الإمارات للتسارع التقني"، عبر التسجيل على الرابط ( اضغط هنا)، وتقديم مقترحات الحلول في واحدٍ أو أكثر من المجالات المحددة في موعد أقصاه يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

سيتم دعوة المشاركين الذين يقع عليهم الاختيار في المجالات الثلاثة لتطوير حلولهم المقدمة، وسيحصل المتأهلون للمرحلة الأولى على جائزة مالية تبلغ قيمتها 45 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 12 ألف دولار أمريكي).

سيتم تحديد الفائزين في كل مجال من قبل لجنة مستقلة من الخبراء المختصين. وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دولة الإمارات في شهر ديسمبر 2023، حيث سيكون كل فائز مؤهلاً للحصول على جائزة المبادرة والتي تبلغ قيمتها 220 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 60 ألف دولار أمريكي).

لمزيد من التفاصيل حول المبادرة والمشاركة، يرجى الضغط هنا

#بياناتحكومية

- انتهى -