نجاح لافت لفريق عمل الدائرة في إنشاء نظام فعّال ومتكامل للحفاظ على سرّية البيانات وسلامتها

تطوير مستمر للنُظُم المعلوماتية في الدائرة بما يضمن حمايتها وفقاً لأعلى المعايير العالمية

عجمان: انطلاقاً من سعيها لتحقيق التميّز في بنيتها المعلوماتية، وحرصها على اعتماد أعلى المعايير المطبَّقة عالمياً في مجال أمن المعلومات، أعلنت دائرة المالية في عجمان عن حصولها على شهادة (الآيزو 27001:2013) التي تُعَدُّ أعلى معيار دولي لإدارة نُظُم أمن المعلومات؛ وتشمل جميع الإدارات والوحدات التنظيمية والعمليات التشغيلية في الدائرة.

وقد منحت شركة "بي كيو إس آر" BQSR هذا الاعتماد لدائرة المالية بالتنسيق مع شركة الريادة للاستشارات والدراسات الإدارية التي أجرت عمليات التقييم والتدقيق؛ للتأكد من امتثال جميع الإجراءات والأنظمة المتّبعة في الدائرة لمعايير وشروط مواصفة الآيزو (27001:2013) التي طوّرتها المنظمة الدولية للمعايير والمواصفات (آيزو). وقد تسلّم سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، الشهادة من مسؤولي الشركة المانحة.

وأعرب آل علي عن اعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: "نفخر، اليوم، بحصولنا على هذه الشهادة الدولية المرموقة؛ وهو إنجاز يعكس نجاح جهود فريقنا في إنشاء نظام فعّال ومتكامل لإدارة أمن المعلومات في دائرتنا عبر تطبيق مجموعة من المعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على المعلومات وسرّيتها وسلامتها، وإتاحتها لجميع المعنيين، بما يضمن الارتقاء بالعمل المؤسَّسي لدينا".

وأضاف: "يأتي هذا الإنجاز في إطار التزامنا الدائم بتعزيز أمن المعلومات، وتبنّي ثقافة حماية البيانات استناداً إلى أعلى المعايير المعتمدة عالمياً في هذا المجال، وذلك تزامناً مع مسيرة تحوٌّلنا الرقمي التي يُعتبر أمن المعلومات أمراً جوهرياً فيها؛ لتوفير تجربة آمنة لجميع متعاملينا الداخليين والخارجيين".

وأكد آل علي حرص الدائرة على التطوير المستمر لنُظُمها المعلوماتية من شتّى الجوانب، وخاصة الجانب الأمني، وفق أفضل الممارسات؛ نظراً لكون الدائرة هي الجهة المعنية بجميع الشؤون المالية لحكومة عجمان، والمشرفة على إدارة وتنمية الموارد المالية بكفاءة عبر سياسات وتشريعات مالية وأنظمة مبتكَرَة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المعنيين في كيفية تعامل الدائرة مع المخاطر، وتعزيز رضاهم، وتحقيق تنمية مُستدامة للإمارة.

يُشار إلى أن شهادة الآيزو (27001:2013) تُعتبر من أكثر الشهادات الموثوقة عالمياً لأمن المعلومات، ويثبت الحصول عليها امتثال الدائرة لمعايير أمن المعلومات، والتزام فريق عملها بحماية البيانات والتحسين والتطوير المستمرَّين للبرامج والأنظمة المتعلقة بهذه المعايير.

#بياناتحكومية

- انتهى -