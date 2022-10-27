بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 612 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 588.01 مليون درهم و535 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعيه الثالثه. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وتلتها منطقة الممزر بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 156 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الوصل. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.03 مليار درهم منها 26 رهونات أراضي بقيمة 156.26 مليون درهم و83 رهونات فلل وشقق بقيمة 877.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 727 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الأولى بقيمة 61 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية