دبي، الإمارات العربية المتحدة: أسهمت خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" من هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 266,706 أطنان، منذ إطلاق الخدمة قبل 6 سنوات وحتى 31 ديسمبر 2024.

وتساعد الخدمة المتعاملين على سرعة اكتشاف التسريبات أو العيوب في توصيلات المياه الخاصة بهم، ما يسمح لهم بإجراء الإصلاحات اللازمة بسرعة للحد من الهدر في المياه وبالتالي تقليل الطاقة اللازمة لتحلية وضح المياه. وخلال الفترة المذكورة، رصدت الهيئة 2,663,444 حالة تسرب في توصيلات المياه بعد العداد، 47,454 خللاً، و13,835 حالة زيادة أحمال.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يستفيد سكان دبي من 1,213,626 عداد كهرباء ذكي و1,103,901 عداد مياه ذكي، توفر للمتعاملين مزايا تتيح لهم التحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة. ونلتزم بتحقيق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 وضمان أعلى معدلات حماية البيئة والموارد جنباً إلى جنب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية. وإلى جانب تقنياتنا المبتكرة وشبكتنا الذكية المتطورة التي أتاحت لنا تسجيل أرقام قياسية عالمية وجعل نسبة الفاقد في شبكة مياه دبي من أدنى النسب عالمياً، نوفر للمتعاملين برامج وخدمات رقمية وعدادات ذكية تمكنهم من تعزيز كفاءة الاستهلاك بعد العداد."

وعلى الرغم من أن مسؤولية الهيئة تنحصر في ضمان كفاءة أنظمتنا قبل العداد والتأكد من عدم وجود أي خلل في التوصيلات الخارجية وإجراء الصيانة الدورية والاستباقية اللازمة، إلا أن الهيئة لا تدخر جهداً لمساعدة المتعاملين على الاكتشاف الفوري لأي تسريبات في التوصيلات الداخلية بعد العداد، بما يتيح لهم إصلاح التسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للحد من الهدر.

وترسل خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" إشعارات آنية للمتعاملين في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك. ويمكن للمتعاملين أيضاً رصد التسريبات من خلال الفاتورة الشهرية. إضافة إلى ذلك، توفر الهيئة للمتعاملين مجموعة من العروض والخصومات الحصرية من خلال "متجر ديوا" على تطبيق الهيئة الذكي لتعزيز التحكم بالاستهلاك واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه، إلى جانب تقديم قائمة بشركات الصيانة التي يمكن الاستعانة بها.

-انتهى-

#بياناتحكومية