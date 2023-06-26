بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 637 مبايعة بقيمة 2.19 مليار درهم، منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 653.87 مليون درهم و576 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.54 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة عود ميثا تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الورقاء الاولى تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 337.17 مليون درهم منها 30 رهونات أراضي بقيمة 80.48 مليون درهم و131 رهونات فلل وشقق بقيمة 256.69 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 52 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 2 بقيمة 45 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 94.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 40 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 17 مليون درهم.

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