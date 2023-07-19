على مدار شهرين وتحت شعار "خمسة لسلامتك"

تهدف إلى تعزيز الوعي بمؤشرات الأمن والسلامة أثناء تعبئة المركبة بالوقود

أبوظبي، تستعد اللجنة الإعلامية للحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود والمتمثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية و بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، التي تنظمها اللجنة للعام الرابع على التوالي تحت شعار "خمسة لسلامتك"، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 25 سبتمبر 2023 ، في إطار جهودها إلى تعزيز توجهات حكومة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة لتكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

وتهدف الحملة، إلى رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمن والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في المحطات وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود، وتعزيز الالتزام بالممارسات السليمة خلال تعبئة الوقود، والمتمثلة بإبطاء السرعة إلى (20 كم/ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك السيارة إلا للدواعي القصوى والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك والتأكد من إغلاق خزان الوقود.

انتشار واسع

وسيتم تنفيذ الحملة عبر مجموعة من الأدوات والوسائل الإعلامية بهدف ضمان تحقيق أوسع انتشار لرسائلها التوعوية التي سيتم بثها عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي لشركاء الحملة ومنصات التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام بالدولة وشاشات محطات الوقود المنتشرة في الدولة.

وتشكل الحملة مبادرة مبتكرة لتعزيز التزام مستخدمي محطات الوقود بالتعليمات والارشادات التي من شأنها المحافظة على سلامتهم، ولا سيما في ظل نجاح نسختها الثالثة بتحقيق نتائج متميزة، والتي ساهمت في رفع نسبة الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة بمحطات الوقود من 54% إلى 74%، ونسبة التوعية من 89% إلى 95%..

#بياناتحكومية

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