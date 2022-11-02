بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 747 مبايعة بقيمة 2.34 مليار درهم، منها 88 مبايعة للأراضي بقيمة 774.62 مليون درهم و659 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.57 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 342 مليون درهم وثالثة في الممزر بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 452 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 107 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 249.5 مليون درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 26.57 مليون درهم و71 رهونات فلل وشقق بقيمة 222.93 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعه بقيمة 50 مليون درهم وأخري في منطقة البطين بقيمة 45 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 27.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثالثه بقيمة 8 مليون درهم وأخري في منطقة الطوار الثالثه بقيمة 5 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية