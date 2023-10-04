استضاف مجموعة من الخبراء وشهد تعاوناً مع مكتب رئاسة الوزراء البريطاني

تضمن تطوير 26 مشروع اتصال استراتيجي في الحكومة الاتحادية

برنامج خبراء الاتصال الحكومي 2023:

تضمن زيارات دولية لعدد من المؤسسات الإعلامية والحكومية

المنتسبون اجتازوا البرنامج بمراحله الثلاث والتي شملت ورش عمل وجلسات تدريبية وتفاعلية

الإمارات العربية المتحدة: ضمن استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي، شهد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة سعيد العطر مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تخريج دفعة جديدة من خبراء الاتصال الحكومي، والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ضمن جهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز مهارات فرق العمل وتمكين الكوادر الوطنية على المستوى الاتحادي، عبر برامج تدريبية شاملة ومتكاملة.

برنامج خبراء الاتصال الحكومي

واختتم البرنامج دورته الجديدة بتخريج 26 خبيراً في مجال الاتصال الحكومي، حيث يهدف البرنامج التدريبي المتخصص والمتكامل في الاتصال الحكومي لإعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة قطاع الاتصال الحكومي في الدولة ومواكبة أحدث التوجهات والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

ويركز البرنامج بشكل كبير على مجموعة من المحاور التي يأتي في مقدمتها تطوير المحتوى، وتزويد المنتسبين بالمهارات الحديثة في كافة جوانب الاتصال الحكومي، وتطوير الحملات الإعلامية بوصفها أداة لا غني عنها لإبراز المبادرات والمشاريع الحكومية الكبرى.

وقد شمل البرنامج الذي يُعد أول برنامج تدريبي متكامل في الاتصال الحكومي، 3 مراحل تدريبية متخصصة تخللها عدد من ورش العمل والجلسات التفاعلية، وعدد من الجلسات التدريبية في المملكة المتحدة وتحديداً في مكتب الاتصال الحكومي البريطاني وكلية لندن للأعمال وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الدورة الحالية للبرنامج، حيث اطلع المنتسبون من فرق وقادة الاتصال الإماراتيين في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية على أحدث توجهات وممارسات الاتصال الحكومي في أرقى الجهات الأكاديمية والحكومية في المملكة.

وبهذه المناسبة أكدت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن البرنامج ومنذ إطلاقه استطاع أن يحقق مخرجات ناجحة، تواكب تطلعات وتوجهات قيادة دولة الإمارات، المتمثلة في توفير الدعم والتمكين للكوادر الوطنية في دولة الإمارات وتعزيز مهاراتهم والارتقاء بأدائهم، بما يرسخ مكانتهم الفاعلة كشريك أساسي في مسيرة التقدم والريادة على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية.

وأضافت " نعيش اليوم في عالم متسارع الأحداث والمتغيرات، مما يتطلب مجهوداً إضافياً في كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وهو ما ينطبق على قطاع الاتصال الحكومي، واستجابة للتحديات والمتغيرات السريعة، جاءت فكرة برنامج خبراء الاتصال الحكومي، التي استطعنا من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 170 خبير في الاتصال الحكومي على مستوى الدولة، وتمكينهم بالأدوات والمهارات المطلوبة لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الاتصالية الناجحة والمبتكرة."

ويستهدف البرنامج تطوير قطاع الاتصال الحكومي ورفد مدراء وإخصائي الاتصال في مختلف جهات الحكومة الاتحادية بأحدث الأساليب والتوجهات على المستويين النظري والعملي. كما ويسعى البرنامج من خلال التعاون من مجموعة من خبراء الاتصال العالميين إلى صقل مهارات ومعارف موظفي الاتصال الحكومي لتمكينهم من التعامل بشكل إيجابي وفعال مع مختلف المواقف والتحديات.

كما تضمنت الزيارة التي استمرت على مدار أربعة أيام، لقاءً مع ألكس إيكن، المدير التنفيذي لمكتب مقر رئاسة الوزراء البريطاني، إلى جانب عدد من خبراء الاتصال الحكومي البريطانيين، اطلع خلالها المشاركون على استراتيجية المكتب، وأهم أساليب الاتصال الداخلي، وإدارة أزمات الاتصال، فضلاً عن التعرّف على آليات تطبيق أساليب الاتصال الحديثة.

ويسعى برنامج خبراء الاتصال الحكومي إلى تمكين المنتسبين من قادة وفرق اتصال حكومي من مختلف الجهات الحكومية في الدولة، ودعمهم بمجموعة من الأدوات والأساليب المتبعة، إضافة إلى تعريفهم بأفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال.

واختتمت الدورة الحالية، بقيام المنتسبين بعرض مشاريعهم والتي تضمنت خططاً اتصالية متكاملة وشاملة حول عدد من القضايا ذات الأولوية، بالاستفادة من الخبرات والمعارف التي اكتسبوها خلال فترة مشاركتهم في البرنامج.

#بياناتحكومية

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