الشارقة : تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم عن قبول 2,561 طفل في حضانات الشارقة خلال العام الدراسي المقبل 2024/2025. حيث شهدت الحضانات هذا العام زيادة في نسبة الأطفال المقبولين وصلت إلى 23% مقارنة ب 1,979 طفل في العام الماضي.

تضمنت المرحلة الأولى استقبال 2,114 طفل ممن تنطبق عليهم شروط القبول من عمر ثلاثة أشهر وصولاً إلى مرحلة رياض الأطفال. ومن المقرر أن يتم استقبال من تبقى من الأطفال المقبولين والبالغ عددهم 447 طفلاً، خلال المرحلة الثانية يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2024، فور الانتهاء من عمليات التوسعة في الحضانات القائمة حالياً، وفتح صفوف إضافية.

وقالت سعادة د. محدثة الهاشمي رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم: "نتوجه بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - حفظه الله -، على اهتمامه الدائم بتوفير أعلى مستويات الرعاية لأطفال الشارقة، وحرصه على أن تكون الكوادر التي ترعاهم على المستوى التربوي المطلوب. كما نقدر بشدة الثقة التي وضعها الآباء فينا، ونؤكد لهم أننا نعمل بلا كلل لاستقبال جميع الطلبات الجديدة خلال العام الدراسي المقبل. وسنواصل السعي نحو خلق بيئة تعليمية إيجابية وشاملة للجميع في إمارة الشارقة، واضعين في المقام الأول تحقيق رفاهية كل طفل وتلبية احتياجاته التعليمية."

وأضافت: "يلتزم فريقنا المتخصص في حضانات الشارقة بتوفير بيئة آمنة وداعمة ومثمرة لكل طفل، تضمن حصوله على أعلى مستوى من التعليم في بيئة تربوية تحتفي بتراثه وقيم المجتمع الإماراتي."

كما تعمل حضانات الشارقة ضمن خطة التطوير المستقبلية على إنشاء ثمان حضانات جديدة، مقسمة إلى ثلاث حضانات في مدينة الشارقة، حضانتان في مدينة كلباء، واثنتان في مدينة خورفكان، وواحدة في دبا الحصن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة. حيث ستسهم الحضانات الجديدة وعمليات التوسعة في الحضانات القائمة حالياً في زيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة القادمة، ما يمهد لقبول عدد أكبر من الأطفال وفقاً لسياسة القبول والتسجيل المعتمدة في حضانات الشارقة.

تُجرى عملية التسجيل في حضانات الشارقة وفقاً للأولوية وتبعاً لشروط محددة، حيث تُمنح الأولوية لأطفال موظفات وموظفي حكومة الشارقة، يليهم أطفال الموظفات العاملات في الدوائر والهيئات والمؤسسات الأخرى.

تعكس هذه الجهود التزام حضانات الشارقة برعاية الطفولة المبكرة، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة ترعى التطور المعرفي القائم على المهارات والتطور السلوكي والصحي لكل طفل، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميّز.

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