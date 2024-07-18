علي عبدالله آل علي: نحرص على تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق العقاري وضمان حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين.

أجرت إدارة الرقابة العقارية 450 جولة تفتيش ميداني على الشركات والمشاريع العقاريّة، و1,530 عملية تفتيش على الإعلانات العقاريّة وإصدار 1,200 إنذاراً قانونياً

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: في إطار جهودها المستمرّة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير التنظيميّة في القطاع العقاري، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نتائج عمليات التفتيش والمراقبة على الوسطاء العقاريين والشركات والمشاريع العقارية خلال النصف الأول من 2024، بهدف تنظيم القطاع العقاري وضمان تطبيق القوانين واللوائح التي تُساهم في تعزيز جاذبية واستقرار السوق العقاري في دبي.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن الدائرة، أجرت إدارة الرقابة العقارية 450 جولة تفتيش ميداني على الشركات والمشاريع العقاريّة، و1,530 عملية تفتيش على الإعلانات العقاريّة خلال الفترة المذكورة. ونتيجة لذلك، سجّلت أراضي دبي ما يزيد عن 1,200 إنذاراً قانونيّاً، فيما خالفت 256 وسيطاً عقارياً لعدم التزامهم بشروط وأحكام الإعلانات العقاريّة.

وتعمل أراضي دبي في الوقت الراهن على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للرقابة على الإعلانات العقاريّة، على أن يتمّ التطبيق بشكل رسمي قريباً، مما سيساهم بشكل كبير في حوكمة عملية الرقابة والتقليل من المخالفات الخاصة بالإعلانات العقارية.

وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، بدائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تأتي هذه العمليات في إطار الرقابة الدورية التي تُجريها إدارة الرقابة العقارية في الدائرة، حرصاً منها على تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق العقاري وضمان حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين".

وأضاف: "نعمل بشكل متواصل على تطوير آليات الرقابة والتفتيش للتأكد من التزام جميع الأطراف باللوائح والقوانين المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة. نحن ملتزمون بتطبيق أعلى المعايير العالميّة في تنظيم السوق العقاري، ونحث جميع الوسطاء العقاريين والشركات على الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الدائرة لضمان استدامة وتطوّر السوق العقاري في دبي، كما نهيب بالجمهور الكريم بعدم التعامل مع أي إعلان عقاري غير معتمد من طرف الدائرة."

وتهدف عمليات الرقابة إلى التأكّد من التزام الوسطاء العقاريين بالشروط والأحكام الخاصة بالإعلانات العقاريّة من حيث وجود رمز "كيو آر QR" ومطابقته للمواصفات المعتمدة بحيث تكون قابلة للقراءة عند المسح وأن تكون بيانات الإعلان متوافقة مع تصريح "كيو آر كود"

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