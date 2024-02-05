الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد عن تخصيصها العديد من الحملات الترويجية خلال شهر فبراير 2024 لتخفيض أسعار 2500 سلعة، إذ بدأت بحملات التخفيضات منذ بداية الشهر الجاري وتستمر لنهايته، بنسب خصومات متفاوتة بين 50% إلى 65% على مجموعة من الأصناف المختارة من مختلف السلع والمنتجات، حيث تشمل الحملات عروض الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن كل حملة ترويجية خلال شهر فبراير عبر الوسائل المختلفة التي تملكها التعاونية من خدمة "الوتس أب" وحسابات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية والتطبيق الذكي وغيرها من وسائل الإعلان، إذ أن جميع الحملات تشمل خصومات متفاوتة ومتنوعة على مئات المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع وبما يصب في مصلحة المستهلك، لافتة إلى أن التخفيضات في هذه الحملات ستشمل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى.

وبينت بأنها تضع المتعامل والمستهلك على رأس أولوياتها وتسعى إلى تلبية احتياجاته ورغباته من خلال إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام وفق خطة تسويقية معدة مسبقاً بعناية تامة لإسعاد المستهلكين، وبهدف توفير لهم العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات.

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