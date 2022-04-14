ضمن جهود برنامج "المبتكر الإماراتي" في دعم رواد الأعمال والكفاءات الوطنية الشابة

- هند باقر: "المبتكر الإماراتي"، يساهم في تأسيس شركات ناجحة قادرة على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

- هلال طارق لوتاه الشريك المؤسس لشركة "لوون للتقنيات المحدودة": تقنياتنا وبرامجنا تساعد المصارف والشركات على استخلاص رؤى ومؤشرات مالية قيمة من معاملات وأنماط الإنفاق الخاصة بعملائهم.

- شركة لوون للتقنيات " شركة إماراتية ناشئة متخصصة في مجال تحليل البيانات المالية أسسته مجموعة من المتخصصين ذوي الخبرة في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات والتنظيم المالي.

أبوظبي: أعلن صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية التي أطلقتها مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين لدعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، عن تمويلها شركة إماراتية ناشئة متخصصة في مجال تحليل البيانات المالية باسم "لوون للتقنيات" بمبلغ 250 ألف درهم، وذلك تحت جهود المبادرة في دعم المبتكرين والمخترعين الإماراتيين ضمن برنامج "المبتكر الإماراتي".

برنامج "لوون" عبارة عن برنامج إلكتروني متخصص بإدارة البيانات المالية، ويقف عليه فريق تقني متمرس ومقره الإمارات العربية المتحدة، أسسته مجموعة من المتخصصين من ذوي الخبرة في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات والتنظيم المالي.

وأشارت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن إلى أن المبادرة تسعى من خلال "المبتكر الإماراتي"، إلى دعم الفئة المبتكرة في المجالات التقنية والتكنولوجية، وتمكين رجال الأعمال الإماراتيين من تأسيس شركات ناجحة قادرة على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إذ يستهدف البرنامج بشكل رئيسي الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يساهم في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة وأهداف الدولة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع ومستدام للأجيال القادمة.

وأضافت باقر أن برنامج "المبتكر الإماراتي" يحرص على تحفيز إنشاء شركات إماراتية ناشئة نوعية في نشاطاتها، لاسيما في المجال التقني والتكنولوجي، ويعزز من أعمالها بشكل مباشر من خلال تقديمها إلى شبكة متنوعة من المصادر والعلاقات، مما يفسح لها المجال للتعاون مع جهات ومؤسسات مختلفة وتنمية أعمالها والتطور والازدهار والتوسع، وكذلك يعمل على تقديم المنح والاستثمارات والدعم غير المالي إليها.

من جانبه، قال هلال طارق لوتاه الشريك المؤسس لشركة "لوون للتقنيات المحدودة" إن فكرة البرنامج فريدة من نوعها، حيث إنه يتيح للمصارف والشركات استخلاص رؤى ومؤشرات مالية قيمة من معاملات عملائهم اليومية، والكشف عن أنماط الإنفاق والعادات من خلال فئات الإنفاق وأوجهها، فضلاً عن مراقبة متوسط الإنفاق، والتحذير في حال وجود تحركات مالية غير اعتيادية وإعادة تنشيط الحسابات الخاملة".

وأشار لوتاه إلى أن البرنامج يتكون من لوحة تحكم سهلة الاستخدام، مصمم لمنح المستخدمين نظرة شاملة على الحسابات المالية الخاصة بعملائهم، كما يتيح لهم فهم أوجه انفاقهم اليومية بمستوى دقيق وباستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن برنامج "المبتكر الإماراتي" منصة مثالية لدعم المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال والكفاءات الوطنية الشابة، من خلال تنمية مهاراتهم وتحسين خبراتهم، وتبني أفكارهم الفريدة من نوعها وترجمتها إلى مشاريع فاعلة ومؤثرة تشارك في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التقدم والازدهار، وتعزيز مكانتها الاقتصادية.

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