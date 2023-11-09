تركيز على دعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق الخارجية وتعزيز تجارة دبي الخارجية

توقيع مذكرة تفاهم بين غرف دبي وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتعزيز التنسيق في المجال التدريبي وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات

19 شركة من دبي تبحث تأسيس شراكات اقتصادية وتعزيز صادراتها إلى كينيا

لوتاه: نستهدف تنويع صادرات شركات دبي إلى السوق الكينية ومساعدة شركات الإمارة على تأسيس فروع ومكاتب لها في القارة السمراء بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأولوياتنا الاستراتيجية

سفير الدولة لدى كينيا: علاقة استراتيجية وروابط تجارية متينة تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، حيث تعتبر دولة الإمارات وجهة رئيسية للصادرات الكينية ومصدر رئيسي للواردات الكينية

253 مليون دولار أمريكي (حوالي 931 مليون درهم) قيمة استثمارات شركات دبي في كينيا خلال الفترة 2018 وحتى يوليو 2023

يبلغ عدد الشركات الكينية النشطة المسجلة في عضوية غرف دبي حتى نهاية سبتمبر الماضي 447 شركة نشطة

دبي : اختتمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات زيارة بعثتها إلى أسواق شرق أفريقيا، بتنظيمها لمنتدى أعمال في العاصمة الكينية نيروبي، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، وتنسيقها لأكثر من 250 اجتماع عمل ثنائي بين 19 شركة من دبي مشاركة في البعثة مع نظرائها في كينيا.

وجاء تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى حوالي 544.5 مليار دولار أمريكي (2 تريليون درهم) بحلول عام 2026.

ونظمت الغرفة المنتدى بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في نيروبي، وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية. وشهد المنتدى كلمات لسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة الدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، وبيتر نجوروجيه، مدير التجارة الخارجية في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية كينيا. وقدم حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي لدبي، والمزايا التنافسية للإمارة التي جعلتها تحتل مكانة مرموقة على الساحة الاقتصادية العالمية.

وخلال كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال الذي حضره أكثر من 170 مشاركاً، أشار سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي ترأس البعثة التجارية، إلى أهمية اللقاءات الثنائية في تأسيس شراكات اقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكينيا، معتبراً أن السوق الكينية تشكل سوقاً مجزية لشركات دبي الراغبة في توسيع حضورها في القارة الأفريقية.

وأضاف مدير عام غرف دبي قائلاً: "نستهدف من خلال لقاءاتنا في نيروبي تنويع صادرات شركات دبي إلى السوق الكينية، ومساعدة شركات الإمارة على تأسيس فروع ومكاتب لها في القارة السمراء، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأولوياتنا الاستراتيجية في دعم التوسع الخارجي لشركات دبي، وملتزمون على الدوام توفير كل التسهيلات التي تعزز تنافسية شركات الإمارة في الأسواق الخارجية".

وأشار سعادة الدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا إلى العلاقة الاستراتيجية والروابط التجارية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، حيث تعتبر دولة الإمارات وجهة رئيسية للصادرات الكينية، ومصدر رئيسي للواردات الكينية، مشيراً إلى أن البلدين يبحثان تعزيز التعاون المشترك، وتذليل المعوقات التي تواجه التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والبضائع، داعياً الجهات المعنية في كينيا إلى تنظيم بعثات تجارية إلى دولة الإمارات لبحث فرص الاستثمار على غرار بعثة غرفة دبي العالمية إلى كينيا.

وبدوره أشار بيتر نجوروجيه، مدير التجارة الخارجية في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية كينيا إلى أن دبي هي بوابة للتجارة بين كينيا وباقي أسواق العالم، لافتاً إلى أنه مع نهاية العام 2022، احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة كأكبر وجهة لصادرات كينيا، والمرتبة الثانية كأكبر سوق للواردات إلى كينيا، مؤكداً على أن زيارة البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى بلاده جاءت في وقتها لتعزيز التعاون والتجارة البينية والاستثمار بين الجانبين.

مذكرة تفاهم

ووقعت غرف دبي خلال المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية نصت على تعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتعزيز التنسيق في المجال التدريبي، وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في دبي وكينيا بما يخدم مصلحة أعضاء الطرفين. ووقع مذكرة التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والدكتور إيريك روتو، رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية.

وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كينيا2.1 مليار دولار أمريكي (حوالي7.8 مليار درهم) خلال العام 2022، بنسبة نمو بلغت 6.8% مقارنة بالعام 2021. ويبلغ عدد الشركات الكينية النشطة المسجلة في عضوية غرف دبي حتى نهاية سبتمبر الماضي 447 شركة نشطة، في حين بلغ عدد الشركات الكينية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 94 شركة جديدة.

وحسب بيانات "إف دي آي إنتيليجنس"، بلغت قيمة الاستثمارات من دبي إلى كينيا 253 مليون دولار أمريكي (حوالي 931 مليون درهم) خلال الفترة 2018 وحتى يوليو 2023، وتركزت في قطاعات الأغذية والمشروبات، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والمعدات الصناعية، والمنتجات الاستهلاكية، والبرامج وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال. واستحوذت دبي على 98.9% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كينيا. ويقدر عدد شركات دبي المسجلة والعاملة في كينيا بـ 15 شركة. وتستثمر شركات دبي في كينيا في قطاع التقنيات المالية والطاقة المتجددة والتطوير العقاري وتطوير البنية التحتية.

وأقيمت جلسة نقاشية خلال المنتدى ضمت عدداً من المسؤولين والخبراء في مجالات الخدمات اللوجستية والتشريعات الجمركية والقطاعات الاستثمارية والمالية في كينيا، حيث استعرض المتحدثون مزايا وفوائد مزاولة الأعمال في كينيا، مع الإجابة على كافة استفسارات ممثلي شركات دبي، أعقبها تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية بين ممثلي شركات دبي وكينيا. وشمل برنامج البعثة عدداً من الزيارات الميدانية.

وتعد كينيا واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية وتنوعاً في شرق أفريقيا، ومن بين أكبر خمسة اقتصادات في القارة. وتتمتع كينيا بقطاع خدمات مالية متطور وقطاع مصرفي قوي. واستندت كينيا إلى الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، لا سيما توفير الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية.

#بياناتحكومية

- انتهى -