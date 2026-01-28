كوالالمبور، ماليزيا – تُعلن الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، الرائدة عالمياً في إصدار أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل المتوافقة مع الشريعة، بسرور أن محفظتها من الصكوك قصيرة الأجل بلغت مستوى قياسياً جديداً بقيمة 6.65 مليار دولار أمريكي.

ويستند هذا الإنجاز إلى الإصدار وإعادة الإصدار الناجحين لصكوك قصيرة الأجل بقيمة 965 مليون دولار أمريكي، عبر آجال استحقاق شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً، وذلك في المزاد الثاني للهيئة خلال شهر يناير، مما يرفع إجمالي الإصدارات منذ بداية الشهر إلى 2.2 مليار دولار أمريكي — وهو ثاني أكبر إجمالي إصدار شهري في تاريخ الهيئة.

وقد تم تسعير الأربع بشكل تنافسي على النحو التالي:

3.90 % لإصدار ـصكوك بقيمة 385 مليون دولار أمريكي لشهر واحد؛ 3.92 % لإصدار صكوك بقيمة 380 مليون دولار أمريكي لـ 3 أشهر؛ 3.95% لإصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لـ 6 أشهر؛ و 3.90% لإصدار صكوك بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لـ 12 شهرا

وقد استقطب المزاد طلباً قوياً وواسع النطاق من شبكة الوكلاء الأساسيين لدى الهيئة، إلى جانب شريحة واسعة من المستثمرين المؤسساتيين عبر عدة ولايات قضائية، حيث بلغ إجمالي العروض المقدمة 2.173 مليار دولار أمريكي، وبمتوسط نسبة تغطية بلغ 2.25 مرة — مما يعكس الثقة المستمرة في أدوات السيولة الإسلامية قصيرة الأجل عالية الجودة التي تصدرها الهيئة.

وفي تعليقه على هذا الإصدار البارز، قال السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: “يعكس هذا الإصدار الزخم المستمر في توسيع وتنويع قاعدة أصول اهيئة مع بداية عام 2026. كما يمثل نجاح إدراج أصل جديد قصير الأجل عالي التصنيف، مما يرفع إجمالي الصكوك قصيرة الأجل القائمة لدينا إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 6.65 مليار دولار أمريكي.”

وأضاف:

“إن الطلب القوي والواسع النطاق الذي تم تسجيله عبر جميع آجال الاستحقاق يعكس تفضيل المستثمرين المستمر للأدوات الإسلامية عالية الجودة وقصيرة الأجل، في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية، وعدم اليقين في السياسات، وتغير توقعات أسعار الفائدة. وتؤكد هذه النتائج مجدداً دور المؤسسة في دعم الإدارة الفعّالة للسيولة الإسلامية من خلال تزويد السوق بالشفافية واليقين والإصدارات المنتظمة والمتوقعة.”

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار الصكوك قصيرة الأجل للهيئة بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي، والمُصنَّف بدرجة “A-1” من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) ودرجة “F1” من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية (Fitch Ratings).

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبنك جائز، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور.

