بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 626 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 110 مبايعة للأراضي بقيمة 551.84 مليون درهم و516 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 984.97 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 125 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 702.39 مليون درهم منها 25 رهونات أراضي بقيمة 448.94 مليون درهم و77 رهونات فلل وشقق بقيمة 253.45 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 358 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 135 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 49 هبة بقيمة 270.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 242 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 8 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية