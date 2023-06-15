بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 604 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 433.96 مليون درهم و557 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.66 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 136 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة اليلايس 2.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 253 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 172 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 337.09 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 87.24 مليون درهم و94 رهونات فلل وشقق بقيمة 249.85 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 74 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 158.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 95 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 35 مليون درهم.

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