بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 694 مبايعة بقيمة 1.94 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 391.98 مليون درهم و639 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.54 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة عود المطينة الأولى تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 466.28 مليون درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 76.58 مليون درهم و116 رهونات فلل وشقق بقيمة 389.71 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 112 مليون درهم وأخري في منطقة ند حصة بقيمة 82 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 47 هبة بقيمة 109.29 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 20 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 17 مليون درهم.

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