برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة

مشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة

مئات الفرص الوظيفية بمختلف التخصصات

الشارقة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، اليوم (الثلاثاء) فعاليات النسخة الـ 25 من المعرض الوطني للتوظيف، أحد أهم الأحداث المتخصصة بالتوظيف على مستوى الدولة والمنصة المثالية لاكتشاف المواهب الوطنية الشابة، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وعقب الافتتاح تجول الشيخ محمد بن حميد القاسمي في أرجاء المعرض والتقى عدداً من مسؤولي الجهات المشاركة وممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، واستمع منهم إلى شرح حول مجالات التوظيف والفرص الوظيفية الواعدة المقدمة للكوادر المواطنة والخريجين من الشباب خلال المعرض.

ورافق الشيخ محمد بن حميد القاسمي في جولته سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية.

مئات الفرص الوظيفية

ويشهد الحدث عرضاً لمئات من الفرص الوظيفية النوعية في مختلف التخصصات والعديد من برامج التدريب والتأهيل المهني، في ظل المشاركة الواسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات المصرفية والمالية ومن ضمنها وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ودائرة الموارد البشرية بالشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ودائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وهيئة الشارقة للكتاب، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وجمعية الشارقة التعاونية.

جذب الكوادر المواطنة

وأعرب سعادة عبد الله سلطان العويس عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لرعاية سموه المتواصلة للمعرض والتي تمثل تجسيداً حقيقياً لرؤية سموه التنموية وتوجيهاته الحكيمة بضرورة العمل على بناء وتنمية الكوادر المواطنة وتسخير الإمكانيات والجهود كافة لدعم الموارد البشرية الوطنية وإعدادها وتأهيلها وتدريبها معرفياً ومهنياً وتمكينها للعمل في مختلف القطاعات، مؤكداً على الأبعاد التنموية التي يوفرها المعرض والتي تعزز من مبادرات التوطين عبر رفد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بكوادر متميزة ومؤهلة لخدمة الدولة والانخراط في مسيرة التنمية المستدامة، خاصة وأن المعرض يفتح آفاقاً أوسع لجذب الكوادر البشرية المواطنة للالتحاق بالعمل في العديد من الوظائف التخصصية والفنية والإدارية.

بناء جسور التواصل

من جانبه أكد سعادة سيف محمد المدفع أن المعرض الوطني للتوظيف يُعتبر محطة سنوية تتيح الفرصة للموارد البشرية والكفاءات الوطنية الشابة والخريجين للتعرف عن قرب على واقع واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، كما تتيح الفرصة للمؤسسات الحكومية والخاصة للتواصل مع الخريجين والباحثين عن عمل وجهاً لوجه واختيار الكفاءات الأكثر تميّزاً وإبداعاً وابتكاراً، وهو ما يُعزّز جهود دولة الإمارات الرامية إلى بناء كوادر المستقبل وسعيها لضمان أفضل مستويات الحياة والرفاهية للأجيال القادمة، ولأن تكون لاعباً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بضرورة تحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في الدولة وتدريبهم وتهيئتهم لشغل الوظائف المتوافرة في سوق العمل بما يعود بالفائدة عليهم إلى جانب المساهمة في رفع إنتاجية السوق.

فرص عمل في مجالات الاستدامة

ويقدم المعرض الوطني للتوظيف عرضاً لأحدث الاتجاهات في مجال التوظيف، وفرص العمل المستقبلية ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والعديد من مجالات الاستدامة، كما يتيح الحدث منصة متميزة لزواره للتعرف على تخصصات العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم والواقع الافتراضي وتحليل البيانات، إلى جانب العديد من الفرص الوظيفية في المجالات الهندسية والإدارية وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والطيران والاتصالات.

فرص عمل في المؤسسات المصرفية والمالية

كما يُوفر المعرض العديد من فرص العمل الواعدة في المؤسسات المصرفية والمالية؛ في ظل المشاركة الواسعة من البنوك والمؤسسات المصرفية ومن أبرزهم مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الاستثمار، والتي تتيح تسهيلات للمتقدمين للتوظيف، إضافة إلى تقديم المعلومات من قبل مختصيها حول كيفية كتابة السيرة الذاتية والآلية المثلى للتقدم للوظائف.

يُذكر أن المعرض الوطني للتوظيف سيواصل استقبال زواره أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً، ويحظى باهتمام واسع من مواطني الدولة والخريجين الجدد، إذ يشكل منصة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة وتوفير فرص العمل للشباب المواطن؛ وإتاحة المجال لهم للتعرف على اتجاهات سوق العمل وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الوظيفية، إلى جانب الدورات التدريبية التي تساهم في إكسابهم مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

#بياناتحكومية

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الصور المرفقة: خلال المعرض الوطني للتوظيف 2023

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