بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 744 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 435.15 مليون درهم و688 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.56 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 89 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 542.55 مليون درهم منها 31 رهونات أراضي بقيمة 223 مليون درهم و122 رهونات فلل وشقق بقيمة 319.55 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 52 مليون درهم وأخري في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 50 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 31.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 7 مليون درهم وأخري في منطقة الحبيه الرابعة بقيمة 4 مليون درهم.

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