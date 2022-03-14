حاكمة فيكتوريا تبدأ زيارتها للمنطقة احتفالاً بهذه المناسبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبلت دبي وفداً رسمياً من ولاية فيكتوريا الأسترالية برئاسة سعادة ليندا ديساو إيه سي، حاكمة ولاية فيكتوريا، وذلك لتسليط الضوء على العلاقات التجارية والسياحية المتينة التي تجمع الولاية بمنطقة الشرق الأوسط خصوصاً ودولة الإمارات خصوصاً طوال 25 عاماً الماضية.

وافتتحت الولاية الأسترالية مكتب حكومة فيكتوريا للتجارة والاستثمار في دبي عام 1997، بهدف تعزيز سبل التجارة والاستثمار مع المنطقة، ما ساهم بنمو صادرات فيكتوريا السنوية إلى الشرق الأوسط لتصل إلى 1.1 مليار دولار أسترالي.

وتندرج اللحوم والحبوب ومنتجات الألبان والأطعمة الجاهزة في قائمة أهم صادرات فيكتوريا إلى المنطقة. وطوال السنوات المالية الأربع السابقة (2017/18 - 2020/21)، صدّرت فيكتوريا إلى المنطقة:

أكثر من 2.1 مليار دولار أسترالي من منتجات اللحوم

أكثر من 314 مليون دولار أسترالي من منتجات الحبوب

أكثر من 325 مليون دولار أسترالي من منتجات الألبان

أكثر من 243 مليون دولار أسترالي من الأطعمة الجاهزة

وتشارك سعادة ديساو إيه سي خلال زيارتها في سلسلة من الفعاليات والأنشطة والاجتماعات مع الجهات المعنية لرفع الوعي بالتزام فيكتوريا بتقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى للمنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت: "تعدّ منطقة الشرق الأوسط من شركاء فيكتوريا الرئيسيين، حيث عملنا طوال سنوات على بناء علاقات متينة مبنية على الثقة والتفاهم المتبادل مع الشركاء بالمنطقة، ما حقق العديد من المنافع للجميع على مدى 25 عاماً. ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات في السنوات القادمة، حيث سنواصل العمل على الاستفادة من الفرص التي تتيحها القطاعات الرئيسية".

وأضافت: "تقف فيكتوريا في طليعة الولايات الأسترالية التي أدركت أهمية المنطقة، وهذا ما دفعها لتكون أول ولاية تفتتح مكتباً لها في الشرق الأوسط. ونحن فخورون بالتأثير طويل الأمد الذي أحدثه هذا القرار".

وحضرت سعادة الحاكمة، التي تعدّ من الداعمين الأقوياء للمرأة في قطاع الأعمال، فعاليات يوم المرأة العالمي، بما فيها جلسة خاصة لتكريم المرأة في مجالي الرياضة وقيادة الأعمال في إكسبو 2020 دبي. وتفخر حكومة ولاية فيكتوريا بكونها الشريك البلاتيني للجناح الأسترالي في إكسبو 2020 دبي. وتساهم العلاقات التجارية الدولية في دفع اقتصاد فيكتوريا وزيادة الإنتاج والمساهمة في الدخل الحيوي والاستثمار وزيادة فرص العمل. وقد وفر إكسبو 2020 دبي للولاية الأسترالية فرصة غير مسبوقة للوصول إلى العالم.

ومن جهتها، قالت جونول سربست، الرئيس التنفيذي لوكالة جلوبال فيكتوريا: "تقوم العلاقات التجارية بين فيكتوريا ودول الشرق الأوسط على روابط متينة بين الأفراد. ويعكس حضورنا القوي في إكسبو 2020 دبي التزامنا المستمر على المدى الطويل بالمنطقة والذي تطور طوال 25 عاماً الماضية. ويشكّل إكسبو 2020 دبي فرصةً مهمة لفيكتوريا تتيح لها تعزيز حضورها بالمنطقة والانفتاح على اقتصادات ومجتمعات جديدة من جميع أنحاء العالم".

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