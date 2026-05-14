دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي لعام 1447هـ، ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2026، وحتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.

ويُستثنى من ذلك الجهات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو بإدارة المرافق والخدمات العامة، حيث تتولى تلك الجهات تحديد مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن استمرارية الخدمات وكفاءة العمليات خلال فترة العطلة.

وبهذه المناسبة، تقدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى المقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

-انتهى-

#بياناتحكومية