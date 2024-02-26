أكدت على أهمية دور الجمهور في الإبلاغ عن المخالفين وتسليم الحيوانات النادرة والخطرة.

ضبط ومصادرة أنواع مختلفة من الطيور الجارحة والمهاجرة والحيوانات الخطرة.

التزام تام بالإجراءات الرسمية المعتمدة في عمليات المداهمة والكمائن للمخالفين في المزارع والعزب والبيوت.

في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على سلامة سكان الإمارة وتعزيز الأمن بين أفرادها، وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن نجاح فرق قسم التفتيش الخارجي لديها في مصادرة عدد 2409 أجهزة أصوات الطيور المهاجرة وعدد 195 من الحيوانات والطيور المختلفة خلال عام 2023.

دورٍ فاعل في تنفيذ الحملات التفتيشية على مدار الساعة بهدف المتابعة والمراقبة

وفي هذا الإطار، قالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: يقوم فريق قسم التفتيش الخارجي في الهيئة بدور فاعل في تنفيذ الحملات التفتيشية على مدار الساعة بهدف متابعة ومراقبة منع تداول أجهزة أصوت الطيور المهاجرة مع ملحقاتها، ومنع بيعها وحيازتها واستخدامها واستيرادها، فضلًا عن متابعة منع صيد وبيع وحيازة الحيوانات النادرة المهدد بالانقراض والمفترسة، وكذلك الطيور الجارحة والطيور المهاجرة البرية والبحرية، والقيام بمصادرتها من المخالفين واتخاذ اللازم بشأنهم.

مصادرة 2409 أجهزة، وتسجيل 9 مخالفات حيازة أجهزة وطيور مهاجرة

وكشفت السويدي أن عمليات مصادرة أجهزة أصوات الطيور المهاجرة مع ملحقاتها أسفرت عن مصادرة 2409 أجهزة، وتسجيل 9 مخالفات حيازة أجهزة وطيور مهاجرة، وقد شملت عملية مصادرة الطيور ضبط ومصادرة 5 طيور من نوع الكروان ضمن فئة الطيور المهاجرة، و43 صقرًا ضمن فئة الطيور الجارحة، وفيما يتعلق بالطيور البحرية فقد تمت مصادرة 108 من طيور النورس، و30 من طيور البط البحري، كما تم مصادرة أحد الطيور من نوع الحبارى ضمن فئة الطيور البرية.

ولفتت إلى أن الهيئة تولي عناية بالغة بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض والمدرجة في قانون الاتجار الدولي (سايتس)، حيث أثمرت جهودها في هذا الجانب عن مصادرة مجموعة من الطيور والحيوانات المدرجة في هذه القائمة، من بينها 5 طيور من نوع الوز المصري، و2 من قرد البابون، بالإضافة إلى مصادرة كلب من نوع البتبول، وقد تم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حق أصحابها، ومن ثم تسليم الحيوانات المصادرة إلى الهيئة.

أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تسعى لحماية أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بأفراده

ودعت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الجمهور ولا سيما مربي الحيوانات والطيور إلى أهمية الالتزام بهذه القوانين والتشريعات التي تسعى لحماية أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بأفراده، وبما يجنبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية وتسجيل المخالفات والغرامات بحقهم والتي تصل في بعض الحالات إلى 100 ألف درهم، وأهابت بضرورة سرعة الإبلاغ عن المخالفين الذين يقومون بتربية الحيوانات النادرة والمفترسة في المزارع والعزب والبيوت وكذلك الاتجار بها من غير تصريح، ويقومون بحيازة أجهزة أصوات الطيور المهاجرة من خلال التواصل مع الهيئة، وأعربت عن شكرها لجهود فرق العمل والعناصر المعنية في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشملت عمليات المصادرة والمداهمة مجموعة من المنازل والمزارع والعزب والعيادات البيطرية في مناطق مختلفة من الإمارة من بينها خضيرة وزبيدة ومهذب في المنطقة الوسطى، وكذلك الجبيل والحيرة والخزامية في مدينة الشارقة، وقد نفذ بعضها بشكل مباشر ضمن الحملات التفتيشية من قبل قسم التفتيش الخارجي، فيما تم تنفيذ عمليات أخرى بالتنسيق والتعاون بين الهيئة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة مجموعة حرس السواحل وبلديات إمارة الشارقة، وذلك بعد التأكد من صحة ودقة مضمون البلاغات والشكاوى الواردة إلى الهيئة، والقيام بجميع إجراءات التحري والبحث والمتابعة، وعدم القيام بمصادرة الحيوانات من البيوت إلّا بعد الحصول على إذن رسمي من النيابة العامة، بالتعاون مع شرطة الشارقة وفرقها المعنية.

وجرت هذه العمليات وفقًا للأصول القانونية والمهنية والعملية والإجرائية المعتمدة، وتنفيذًا للقوانين والتشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات بأنواعها، والتي تشمل القرار الإداري رقم (15) لسنة 2014، الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، وأيضَا قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (30) لسنة 2014 بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، وكذلك نصوص القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

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-انتهى-