بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 857 مبايعة بقيمة 2.13 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 448.41 مليون درهم و782 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.68 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 95 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 127 مبايعة بقيمة 251 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 95 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 66 مبايعة بقيمة 219 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 199.48 مليون درهم ، وكان أهمها في منطقة الثنيه الأولى بقيمة 51 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 116.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 71 مليون درهم وأخري في منطقة راس الخور الصناعيه الاولى بقيمة 25 مليون درهم.

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