بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 571 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 458.18 مليون درهم و537 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة. وقد تصدرت منطقة مردف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 122 مبايعة بقيمة 281 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 121 مبايعة بقيمة 191 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 722.25 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 470.41 مليون درهم و52 رهونات فلل وشقق بقيمة 251.84 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 412 مليون درهم وأخري في منطقة ام الشيف بقيمة 123 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 68.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع

العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.