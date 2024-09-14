الدوحة – قطر: أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن انضمام الدفعة الأولى من المشاركين إلى مختبر الأصول الرقمية مستهلاً بذلك أولى عملياته. تضم الدفعة الأولى أربعة وعشرين مشاركاً تمكنوا بنجاح من اجتياز معايير وشروط الاختيار الدقيقة، وأصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الدعم التي يوفرها المختبر لتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها.

ويطمح المشاركون في المختبر لابتكار حلول تحوليّة مع تطبيقاتها في مختلف الصناعات، حيث سيقومون من خلال تقنية السجلات الموزعة بمعالجة التحديات الحالية ودفع التحول الرقمي في مجالات تخصصاتهم. ومن بين المشاركين شركة ايه ال تي ريل تيك، وبليد لابس، وبوليغون وبارتيور.

وسعياً منه لتعزيز قدرات وإمكانات مختبر الأصول الرقمية، أبرم مركز قطر للمال شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل شركة جوجل كلاود، ومصرف الريان، وجمعية هاشغراف، وشركة R3، حيث سيقدم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون خبراتهم ومهاراتهم المتخصصة ورؤاهم القيّمة للمشاركين. ويمكن تصفح القائمة الكاملة للشركاء الاستراتيجيين والدفعة الأولى من المشاركين على الموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال عبر الرابط التالي: https://www.qfc.qa/en/operating-with-qfc/digital-assets-lab .

كما سيتيح مختبر الأصول الرقمية لأصحاب المصلحة الفرصة للتعرف على التقنيات الرقمية الناشئة وتجربتها وتحديد أفضل حالات الاستخدام لها مثل التمويل التجاري، وترميز الأصول الحقيقية، وترميز الائتمان الكربوني والخدمات المساندة بأنواعها لدعم آلية الترميز من طرف إلى آخر. ولتسهيل وتنظيم هذه العمليات، سيتم العمل في المختبر وفقاً للمعايير والقواعد التي يحددها إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024 والذي أصدره مركز قطر للمال مؤخراً لتوفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية وإرساء بنية تحتية تكنولوجية موثوقة.

وقد أعرب السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بالإعلان عن الدفعة الأولى من المشاركين في مختبر الأصول الرقمية قائلا: "نحن سعداء بانطلاق عمليات مختبر الأصول الرقمية وذلك مع انضمام 24 مشاركاً سيقومون بالعمل على عدة تقنيات تترافق مع تطبيقات عديدة . إن الجهود التي سيبذلها المشاركين في المختبر وخبراتهم ستساهم بشكل كبير في تعزيز حلول الأصول الرقمية في مختلف الصناعات. كما أن التقنيات التي نطمح لتطويرها ستدعم هدفنا المتمثل في تأسيس قطاع مالي مرن وآمن، وبالتالي تحقيق رؤية الدولة بأن تصبح مركزاً رئيسياً حيوياً لإدارة الثروات ووضع قطر في طليعة الابتكار".

هذا وقد تم إطلاق مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال في أكتوبر 2023 بهدف التسريع من تطوير منظومة رقمية حيوية ومتنوعة في قطر، وتوفير منصة لتحويل المفاهيم الرقمية الواعدة إلى تقنيات متطورة وعملية، يمكن الاستفادة منها في مختلف الصناعات.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

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