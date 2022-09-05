بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 568 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 65 مبايعة للأراضي بقيمة 323.78 مليون درهم و503 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في القصيص الاولى بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبيه الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة ام الشيف. وقد تصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 483 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 197.58 مليون درهم منها 22 رهونات أراضي بقيمة 32.8 مليون درهم و71 رهونات فلل وشقق بقيمة 164.78 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 26 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 21 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 858.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 352 مليون درهم وأخري في منطقة الممزر بقيمة 90 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.