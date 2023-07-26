بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 460 مبايعة بقيمة 1.75 مليار درهم، منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 356.9 مليون درهم و380 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة القوز الثالثه تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الرفاعه.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 265 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة هور العنز شرق وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحمريه.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 168 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 654.29 مليون درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 26.31 مليون درهم و91 رهونات فلل وشقق بقيمة 627.98 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 277 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 209 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 48.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 29.56 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.37 مليون درهم.

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