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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 460 مبايعة بقيمة 1.75 مليار درهم، منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 356.9 مليون درهم و380 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة القوز الثالثه تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الرفاعه.
وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 265 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة هور العنز شرق وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحمريه.
وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 168 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 654.29 مليون درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 26.31 مليون درهم و91 رهونات فلل وشقق بقيمة 627.98 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 277 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 209 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 48.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 29.56 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.37 مليون درهم.
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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.