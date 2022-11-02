الاستعداد لإطلاق الدفعة السادسة من البرنامج اعتماداً على النجاح الذي حققه حتى الآن

البرنامج مصمم لتعزيز الثقافة المالية لأفراد المجتمع لضمان الاستقرار المالي واتاحة فرص التطوع

725 خريجاً حصلوا على فرصة التدريب على إدارة الشؤون المالية بطرق مستدامة على مدى دورات البرنامج الخمس الماضية

أبوظبي: نظمت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" مؤخراً حفلاً افتراضياً لتخريج الدفعة الخامسة من برنامج "غاية" للثقافة المالية، المبادرة الاجتماعية المبتكرة الهادفة إلى تعزيز قدرة أفراد المجتمع على إدارة شؤونهم المالية بطريقة مستدامة.

وانطلق برنامج "غاية" للثقافة المالية في العام 2020 بالشراكة مع هيئة "معاً" وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومعهد لندن للصيرفة والتمويل، وبدعم من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وتتولى اليوم جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين إدارة وتنفيذ البرنامج، وذلك بدعم من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وكرّمت هيئة "معاً" خلال الحفل، 25 متطوعاً متخصصاً بالشؤون المالية والمصرفية الذين قاموا بدور رئيسي في قيادة التغيير المجتمعي والمساهمة في بناء مجتمع يتمتع بقدر عالي من المسؤولية إزاء إدارة الشؤون المالية، من خلال مشاركة خبراتهم مع المشاركين في البرنامج وتوجيههم طيلة انعقاد دورة البرنامج.

وقام المسؤولون خلال الحفل الافتراضي بتهنئة خريجي الدفعة الخامسة التي ضمت 235 مشاركاً ومشاركة من المواطنين والمقيمين الذين تم ترشيحهم للانضمام للبرنامج من قبل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية من موظفي حكومة أبوظبي التي تقل خبرتهم العملية عن 5 سنوات، وهيئة الموارد البشرية ، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وكليات التقنية العليا.

وحظي المتطوعون ببرنامج تدريبي منهجي حول أسس تعزيز الثقافة المالية من قبل معهد لندن للصرفية والتمويل، بهدف تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتعزيز مساهمتهم في تقديم المعرفة والتعليم للمشاركين في برنامج "غاية" للثقافة المالية. وعند الانتهاء من البرنامج، حصل المتطوعون المتخصصون على شارة مدرب "الثقافة المالية" الرقمية التي تؤهلهم لتقديم برامج الثقافة المالية كمدربين معتمدين.

وقالت الدكتور محمد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية بالإنابة في هيئة "معاً": "لقد حرصنا دوماً على أن يساهم برنامج غاية للثقافة المالية في أن يكون أداة فاعلة لتمكين أفراد المجتمع على تعلم مهارات الإدارة المالية السليمة".

وأضافت الظاهري: "استناداً إلى نتائج استبيان جودة الحياة في أبوظبي التي تجريها دائرة تنمية المجتمع، تقوم هيئة معاً بتحديد الأولويات الاجتماعية ذات الأثر الإيجابي والمستدام والعمل على تحقيقها من خلال تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص والثالث."

وتلتزم هيئة "معاً" وشركائها في هذا البرنامج بإجراء متابعات دورية مع خريجي "غاية" تمتد لمدة 9 أشهر بعد تخرجهم من البرنامج، بحيث تتابع عن قرب مستويات التغير السلوكي لدى الخريجين من جهة إدارة النفقات والادخار.

كما هنأت سعادة آمنة المهري، المدير العام لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، الخريجين من الدفعة الخامسة من برنامج "غاية"، على هذا الإنجاز الملهم، ما يتيح لهم التخطيط لمستقبل أكثر استقراراً في إدارة أمورهم المالية بكفاءة وفعالية.

كما شكرت الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج "غاية" بما في ذلك؛ "هيئة أبو ظبي للدعم الاجتماعي، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومعهد لندن للصيرفة والتمويل، على ما قدموه من دعم ومساندة لضمان وتعزيز الاستقرار والرفاهية المالية للمجتمع في إمارة أبوظبي.

وقال كريم رفاعي الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن فخورون بكوننا جزء من هذا البرنامج الطموح الذي يرفع نسبة الوعي ويعزز المسؤولية المالية بين أفراد المجتمع في أبوظبي، وبالتالي تمكينهم من اتباع أسلوب حياة متوازن ومستدام. لقد أتاحت لنا هذه الشراكة فرصة للمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز الرفاهية المالية طويلة الأمد للمجتمع، حيث ينقل المشاركون في البرنامج نتاج ما تعلموه إلى أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، ما يساهم في التأسيس لجيل سليم مالياً ومسؤول اجتماعياً".

وأعلنت الهيئة عن استعداداتها لإطلاق الدورة السادسة من البرنامج، حيث يمكن لأفراد المجتمع التسجيل الآن كمشاركين أو كمدربين متطوعين في الدورة المقبلة من برنامج غاية للثقافة المالية والتي من المتوقع أن تستقطب مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي استناداً إلى النجاح الذي حققه البرنامج عبر دوراته الخمس الماضية من خلال تدريب 725 شخصاً من مختلف مكونات مجتمع أبوظبي على إدارة شؤونهم المالية بطرق مستدامة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة معاً على صياغة آفاق جديدة في مجال الابتكار الاجتماعي، وتعزيز ثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع. وتعد "معاً" مبادرة تندرج ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

للمزيد من المعلومات عن هيئة "معاً"، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: maan.gov.ae.