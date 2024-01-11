الصناديق تديرها شركات عالمية رائدة لإدارة الأصول بما فيها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وبلاك روك، وفيديليتي، وبيمكو

الصناديق تعرض تصنيفات "مورنينغ ستار" للمخاطر والاستدامة بالإضافة إلى تاريخ الأداء السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إدراج أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً ضمن منصته الخاصة للثروة الرقمية في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ENBD X، مما يسمح للعملاء بالتداول في هذه الصناديق عبر خطوات بسيطة وفورية.

ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني الآن اختيار صندوق الاستثمار المفضل لديهم من بين أكثر من 75 صندوقاً تديرها شركات عالمية رائدة لإدارة الأصول بما فيها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وبلاك روك، وفيديليتي، وبيمكو، وذلك عبر منصة الثروة الرقمية التي تضم بالفعل أكثر من 11,000 من الأسهم العالمية و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول. وترفد صناديق الاستثمار هذه مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار المتاحة على تطبيق ENBD X الذي يقدم أكثر من 150 خدمة مصرفية للعملاء.

وتعرض صناديق الاستثمار المدرجة في منصة الثروة الرقمية معدلات المخاطر والاستدامة من شركة الخدمات المالية الرائدة "مورنينغ ستار" بالإضافة إلى تاريخ الأداء السابق للصناديق، مما يمنح العملاء تحليلاً دقيقاً للصناديق قبل اختيار الاستثمار فيها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الشراء أو البيع في صناديق الاستثمار المدرجة على المنصة بخطوات بسيطة وسريعة.

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس إطلاق مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار على منصة إدارة الثروات X ENBD التزام البنك بتلبية الاحتياجات الاستثمارية للعملاء. ويشكل ذلك خطوة مهمة أخرى في رحلتنا لإنشاء تطبيق استثنائي للهواتف المحمولة يلبي الاحتياجات المصرفية اليومية للعملاء ويساعدهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من أدوات الادخار لبناء محفظة ادخارية شاملة، مما يجعل ENBD X أكثر من مجرد تطبيق لتقديم الخدمات المصرفية".

ومن جانبه، قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "تعتبر الراحة والمرونة والسلاسة حجر الزاوية في مساعينا لمنح العملاء تجربة رفيعة المستوى تدعم احتياجاتهم المصرفية الرقمية. ومن خلال إطلاق اكثر من 232 صندوقاً استثمارياً ضمن منصة الثروة الرقمية، ندعم العملاء في إدارة ثرواتهم والاستثمار بشكل آمن في أدوات الادخار التي يختارونها. ويقدم تطبيق ENBD X الآن تجربة رقمية أقوى لمساعدة العملاء على التحكم الكامل بثرواتهم وأموالهم عبر منصة واحدة".

وتسمح منصة الثروة الرقمية التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً للعملاء بتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصات العالمية مثل ناسداك، وبورصة نيويورك، وبورصة لندن، بالإضافة إلى الأسواق المحلية مثل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

صفاء يعقوب

أصداء بي سي دبليو

بريد الكتروني: Safa.Yakoob@bcw-global.com