مركز دبي للسلع المتعددة يواصل تنظيم حملاته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" لجذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دبي

من المتوقع ازدهار حركة التجارة الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة، انطلاقاً من اتفاقية الرمز المشترك بين طيران الإمارات والولايات المتحدة

يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من ثلث الشركات الأمريكية الناشطة بدولة الإمارات والبالغ عددها الإجمالي 1500 شركة

تعرّف 120 من قادة الأعمال والمؤسسات، ضمن فعاليات الحملات الترويجية التي شهدت حضوراً كبيراً في نيويورك وميامي، على مزايا تأسيس الأعمال وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية انطلاقاً من الإمارة ومركز دبي للسلع المتعددة

دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اختتام حملته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" بنجاح في ميامي ونيويورك، في إطار جهوده المبذولة لجذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دولة الإمارات.

ويُدرك مركز دبي للسلع المتعددة فرص النمو الكامنة في التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والولايات المتحدة، والذي بلغت قيمته 23 مليار دولار خلال العام 2021، لاسيّما اتفاقية الرمز المشترك المبرمة مؤخراً بين طيران الإمارات والولايات المتحدة. ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من ثلث الشركات الأمريكية البالغة عددها الإجمالي 1500 شركة في دولة الإمارات.

وشهدت الحملة الترويجية "وُجد من أجل التجارة"، التي أقيمت في ميامي ونيويورك بالشراكة مع "آمتشام دبي" وغرفة بروكلين التجارية وفيرسيلز فينتشرز، حضور 120 من قادة الأعمال من كلتا المدينتين، حيث تعرفوا على المزايا والمكاسب التجارية في إمارة دبي وسهولة ممارسة الأعمال انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، باعتباره المنطقة الحرة الأسرع نمواً والأكثر ترابطاً في جميع أنحاء العالم. وبفضل موقع دبي كمركز عالمي بارز على خارطة الخدمات المالية وتقنيات التشفير وتجارة السلع، فقد سلط كبار المسؤولين التنفيذيين من المركز الضوء على الفرص الواعدة في دبي أمام الشركات الأمريكية عبر هذه القطاعات الرئيسية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تشكل دبي وجهةً مثاليةً للشركات الأمريكية التي تطمح إلى توسيع حضورها وعملياتها دولياً، ويُعزى ذلك إلى جُملة إلى العوامل الرئيسية مثل البنية التحتية التجارية المُصممة على أسس عالمية بالإضافة إلى الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة للأعمال وغيرها من الجهود والمبادرات المبذولة لترسيخ مكانة الإمارة ثقلاً بارزاً في مجال تقنيات التشفير وتجارة السلع. وينجح مركز دبي للسلع المتعددة من خلال سلسلة حملاته الترويجية في إبراز جاذبية دبي وما توفره الإمارات من فرص نمو واعدة، كما يؤكد التزامه بتسهيل الممارسات التجارية وتمهيد الطريق أمام دخول الشركات إلى السوق المحلية وخلق آفاق أوسع من الفرص الجديدة. ونحن سعداء بتواجدنا في الولايات المتحدة لمواصلة بناء علاقات أعمال جديدة قادرة على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ورفد التجارة الدولية".

ومن جانبه، قال كارا نزاري، المدير العام لدى آمتشام دبي: "أكدت دبي مرة أخرى جاذبيتها كوجهة مفضلة لنمو الشركات الأمريكية وتوسّعها في جميع أنحاء العالم. وتنسجم جهود مركز دبي للسلع المتعددة، الهادفة إلى تسليط الضوء على هذه الفرص الواعدة أمام الأسواق الرئيسية في نيويورك وميامي، مع رؤيتنا الرئيسية، وهو ما يجعلنا نفخر بدعم فعاليات المركز ومبادراته المبذولة ضمن سلسلة الحملات الترويجية الحيوية".

وبدوره، قال راندي بيرز الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة بروكلين التجارية: "إن فتح آفاق وتوفير مسارات نمو جديدة أمام قطاع الشركات والأعمال في بروكلين ينسجم تماماً مع كافة جهودنا ومساعينا المبذولة، ولا شك أن مركز دبي للسلع المتعددة وإمارة دبي يدعمان الشركات الأمريكية ويعززان قدرتها على استهداف عدد من أسرع الأسواق العالمية نمواً. وإننا نتطلع إلى التعاون والعمل عن كثب مع مركز دبي للسلع المتعددة لاستضافة مثل هذه الأحداث مستقبلاً".

وعقب نجاح الحملة الترويجية في كلتا المدينتين الأمريكيتين، سيواصل فريق الإدارة التنفيذية لدى المركز جولته الدولية، متوجهاً إلى دول أمريكا الجنوبية بهدف التواصل مع مجتمعات الأعمال، وتحديداً البرازيل، خلال الأسابيع المقبلة.

ويضطلع مركز دبي للسلع المتعددة بدور محوري في تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة وبناء علاقات ثنائية وطيدة بين الشركات والأعمال، وهو يحتضن حالياً أكثر من 634 شركة أمريكية، والتي تستخدم منطقته الحرة كمركز لمباشرة أعمالها والأنشطة مع الأسواق العالمية.

تلعب سلسلة الحملات الترويجية "وُجِدَ من أجل التجارة" التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهماً في الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر. وحقق المركز في العام 2021 أفضل أداء سنوي منذ تأسيسه باستقطابه 2485 شركة جديدة إلى منطقته الحرة، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 21000 شركة، بدايةً من الشركات العالمية الكبيرة ووصولاً إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

يمكن الاطلاع على جدول الفعاليات الكامل لمركز دبي للسلع المتعددة عبر زيارة الرابط: https://www.dmcc.ae/events.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae