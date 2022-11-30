بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 471 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 433.55 مليون درهم و411 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 838.52 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 87.13 مليون درهم و89 رهونات فلل وشقق بقيمة 751.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهده الاولى بقيمة 117 مليون درهم وأخري في منطقة الممزر بقيمة 117 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 47.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الثانيه بقيمة 21 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 8 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.