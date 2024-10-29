(المنامة، البحرين) – أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، إنها حصلت على شهادة الآيزو 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وذلك بعد خضوعها لإجراءات التدقيق التي أجرتها شركة بيرو فيريتاس، الشركة العالمية الرائدة في أعمال الفحص والاختبار والاعتماد، حيث تم فيها دراسة عملياتها وإجراءاتها بشكل كامل. ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها بورصة البحرين للتعامل مع المخاطر المحتملة أو الظروف غير المتوقعة، فضلا عن التزامها بأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق باستمرارية الأعمال. وتواصل البورصة مساعيها الجادة نحو تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جاهزية البورصة لمواجهة المخاطر المحتملة، والحفاظ على سير الأعمال المستدامة.

ويؤكد حصول بورصة البحرين على شهادة الآيزو 22301:2019 التزامها الراسخ بتطوير أنظمة إدارة استمرارية الأعمال، كما أنها تعكس جهودها الحثيثة نحو تطبيق إجراءات صارمة لضمان استمرارية جميع الخدمات وجاهزيتها من حيث الاستجابة السريعة للحوادث غير المتوقعة. ويتماشى هذا الإنجاز مع استراتيجية بورصة البحرين للحفاظ على خطة مرنة لاستمرارية الأعمال، بما يعزز ثقة المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة بسوق المال.

وتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "إن الحصول على شهادة الآيزو 22301:2019 يعد دليلا واضحًا على مدى التزام بورصة البحرين بتعزيز مرونة أعمالها، وضمان التطوير المستمر لأمن المعلومات واستمرارية الأعمال بالإضافة إلى جاهزيتنا للتعامل مع الحوادث غير المتوقعة. كما أنه يؤكد سعيها الحثيث نحو حماية مصالح الأطراف ذات العلاقة، وتعزيز قدرتها على الاستجابة بفاعلية لأي حالة طارئة. إننا نحرص على تبني أفضل المعايير في إدارة استمرارية الأعمال، بما يضمن عمليات سلسة وآمنة أثناء الظروف غير المتوقعة. ولا شك أن حصول بورصة البحرين على هذه الشهادة المرموقة يساهم في تعزيز مركزها الريادي في القطاع المالي في المنطقة، ويبرهن على التزامها المستمر بخلق سوق آمن ومرن."

تعد شهادة الآيزو 22301:2019 معيارًا معترف به دوليًا للتميز في إدارة استمرارية الأعمال. وقد تم الحصول على الشهادة بعد إجراء تقييم دقيق من قبل طرف ثالث مستقل لمعايير إدارة استمرارية الأعمال. تصدر هذه الشهادة من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) وتهدف إلى مساعدة المؤسسات والشركات على تجنب أي حالات طارئة أو غير متوقعة تعطل سير العمل والاستعداد لمواجهتها والاستجابة لها. ويساهم الحصول على هذه الشهادة في تعزيز مكانة بورصة البحرين وجعلها في مصاف المؤسسات الرائدة التي تركز أولوياتها على تحقيق المرونة وضمان استمرارية أعمالها.

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