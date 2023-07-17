دبي: عززت جمارك دبي جهودها لتسهيل حركة السفر والسياحة في مطارات دبي، حيث تعاملت المراكز الجمركية في المطارات التابعة لإدارة عمليات المسافرين مع أكثر من 22.139 مليون حقيبة سفر خلال النصف الاول من العام 2023، ما يعكس مدى تقدم الخدمات الجمركية للمسافرين التي تقدمها جمارك دبي والتي تمكن الدائرة من اختصار الوقت اللازم لعبور المسافرين من المطارات دون تأخير بفضل تطور أجهزة الفحص والتفتيش في المراكز الجمركية التابعة لإدارة عمليات المسافرين بما في ذلك أجهزة فحص الأحشاء، ليتمكن المفتشون في هذه المراكز من اكتشاف محاولات تهريب المواد الممنوعة بكفاءة عالية عبر المعاينة والمراقبة بأجهزة التفتيش المتقدمة إلى جانب المهارة المتقدمة والقدرة على قراءة لغة الجسد للأشخاص الذين يحاولون تهريب المواد المخدرة بإخفائها في الاحشاء أو إخفائها بأساليب جديدة في أمتعتهم وحقائبهم.

وتدعم إدارة عمليات المسافرين حركة السياحة والسفر الى دبي خلال موسم الاجازات الصيفية الحالي بمواكبة فعاليات "مفاجآت صيف دبي" خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 سبتمبر 2023 حيث يتم استقبال السياح بأجواء احتفالية متنوعة، وتعمل المراكز الجمركية التابعة للإدارة على توفير افضل مستويات الرعاية والاهتمام لضيوف دبي وزوارها، لإبراز الوجه الجميل للإمارة التي توفر لزائريها افضل خدمات السياحة العائلية وتفرد لهم من خلال "مفاجآت صيف دبي" فعاليات وانشطة خاصة للسياح من مختلف المراحل العمرية، ولذلك تحرص جمارك دبي من خلال مراكزها الجمركية في مطارات دبي على أن تعطي للسياح منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى المطارات صورة مشرقة عن الإمارة وفعالياتها الصيفية لتمكينهم من الاستمتاع بقضاء اجازاتهم في ربوع إمارة دبي ودولة الامارات العربية المتحدة عموماً واستقبالهم بحفاوة في المطارات، ما يعكس روح المحبة والانفتاح التي تعامل بها دبي زوارها من كافة انحاء العالم، في جو من الألفة والتنوع الحضاري و الثقافي الذي يميز دولة الامارات العربية المتحدة.

وتشمل الخدمات التي توفرها إدارة عمليات المسافرين العديد من الخدمات النوعية الى جانب الخدمات المتعلقة بتسهيل حركة السياح والمسافرين، حيث تقدم الإدارة كذلك خدمة الاستدعاءات الرقمية والتحقيق الرقمي لتسهيل انهاء إجراءات القضايا بين كل من جمارك دبي والنيابات العامة في الدولة عبر قنوات الاتصال التي تتيح حضور جلسات التحقيق و جمع الاستدلال وأخذ إفادة المفتشين الى النيابة العامة عن بُعد، حيث تُقدم مباشرة من مكتب تحقيق المسافرين عن طريق رابط مشترك مع النيابة العامة لأخذ إفادة المفتشين وهم في مقر عملهم دون الحاجة لذهابهم إلى النيابة العامة .

وتوفر إدارة عمليات المسافرين خدمة مبادرة التصدير المسبق التي تهدف إلى رفع سعادة العملاء من خلال استقطاب التجار والمسافرين الناقلين للبضائع الثمينة عبر توفير هذه الخدمة لإنجاز معاملات إعادة التصدير وتخزين الشحنات بشكل مسبق قبل رحلة المغادرة مع الاستفادة من إيراد رسوم التخزين للمساحات التخزينية في مستودعات الجمارك، وقد بلغ عدد المستفيدين حتى الآن 382 مستفيداً من مبادرة التصدير المسبق، حيث انها يتم تطبيقها كفترة تجريبية للبرنامج.

ومن الخدمات المقدمة كذلك خدمة المناولة الذاتية لتسليم الوثائق الجمركية إلى الشركات على مدار الساعة عن طريق خدمه ذاتية لاستلامها بواسطة الصناديق الذكية QR code، وخلال 6 أشهر بلغ عدد المستفيدين من الخدمة التي تقدم للمتعاملين على مدار 24 ساعة 3601 عميل، كما توفر الإدارة خدمة منظومة الضبط الالكتروني وهي عبارة عن آلية عمل مبتكرة ذكية ، ترتكز على كفاءة العمليات التشغيلية بحيث تم ربط آلية العمل بين الأقسام التفتيش المعنية بأنظمة إلكترونية وآليات متابعة وتدقيق تضمن كفاءة عمليات التفتيش ودرجة الاحترافية في العمل. وذلك باستخدام الأنظمة الالكترونية والكوادر البشرية المتميزة في تحليل البيانات لتحقيق جودة وكفاءة المخرجات بأقل عدد من الاستهدافات السلبية.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي:" تؤدي إدارة عمليات المسافرين وضمن خطة جمارك دبي 2021-2026 دوراً رئيسياً في تسهيل الإجراءات الجمركية على المسافرين وتحقيق سعادتهم، واستقبالهم الاستقبال الأمثل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، ويعزز من سمعة دبي كعاصمة للسياحة والأعمال، ونحن نعمل بصفة مستمرة على انسيابية تدفق المسافرين في مطارات دبي، وحماية المجتمع عبر ضبط المواد المخدرة والممنوعة"

وأضاف: "تقدم إدارة عمليات المسافرين الدليل الجمركي للمسافرين لتعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والتي تشمل الأمتعة والهدايا ذات الطابع الشخصي، ويوضح الدليل المتاح على الموقع الالكتروني للدائرة المواد الممنوعة وكل ما يخالف قوانين وإجراءات الدولة والقانون الموحد، فيما تضم المواد المقيدة التي ترد بصحبة المسافر وتخضع للموافقات من جهات القيد مثل الادوية والعقاقير الطبية، الشتلات الزراعية، المطبوعات المقروءة أو المرئية، ومستحضرات التجميل، المنتجات الغذائية، الأجهزة اللاسلكية والالكترونية، والطائرات بدون طيار وغيرها".

وأشار الى أن تطوير الأنظمة الجمركية الذكية يسهم بشكل مباشر في تسريع تدفق المسافرين القادمين إلى الدولة، ومن ابرز هذه برنامج الإفصاح المبكر الذكي الذي طورته الدائرة لتسهيل حركة المسافرين والسياح، حيث يتيح التطبيق للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن امتعتهم، كما يوفر التطبيق خاصية طلب انجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت إنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق، ويعزز هذا المشروع الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي، التي تدعمها ابتكارات تفتيش وامنية اخرى والتي تمثل منظومة عمل متكاملة لتتبع وتوثيق عملية التفتيش هو الأول من نوعه على مستوى مطارات العالم.

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