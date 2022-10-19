بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 479 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 210.44 مليون درهم و437 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.44 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم في منطقة الممزر. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في الممزر بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة ند حصة وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى. وقد تصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 111 مبايعة بقيمة 601 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 406.61 مليون درهم منها 28 رهونات أراضي بقيمة 167.23 مليون درهم و54 رهونات فلل وشقق بقيمة 239.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 122 مليون درهم وأخري في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 97 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 137.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ورسان الاولى بقيمة 66 مليون درهم وأخري في منطقة سيح شعيب 4 بقيمة 25 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية