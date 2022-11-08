بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 544 مبايعة بقيمة 1.64 مليار درهم، منها 100 مبايعة للأراضي بقيمة 633.18 مليون درهم و444 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.01 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 158 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 104 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 78 مليون درهم بمنطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 590.54 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 112.59 مليون درهم و60 رهونات فلل وشقق بقيمة 477.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرقه بقيمة 150 مليون درهم وأخري في منطقة بور سعيد بقيمة 130 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 63.51 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 24 مليون درهم وأخري في منطقة راس الخور الصناعيه الاولى بقيمة 20 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.