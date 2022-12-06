بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 574 مبايعة بقيمة 1.82 مليار درهم، منها 97 مبايعة للأراضي بقيمة 758.87 مليون درهم و477 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.06 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 266 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة ام الشيف. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 296.46 مليون درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 24.26 مليون درهم و57 رهونات فلل وشقق بقيمة 272.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 64 مليون درهم وأخري في منطقة القصيص الاولى بقيمة 38 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 100.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 48 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 14 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية