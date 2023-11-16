بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 585 مبايعة بقيمة 1.88 مليار درهم، منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 706.35 مليون درهم و494 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 132.95 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 22.23 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 19.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 196.8 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.03 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13.7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 82.12 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 92.02 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 63.88 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 274.15 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 50.2 مليون درهم و111 رهونات فلل وشقق بقيمة 223.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ام سقيم الثانيه بقيمة 35.5 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 27.49 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 102.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجارى بقيمة 14.95 مليون درهم.

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