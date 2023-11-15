تنظمها "سياحة الشارقة" في "إكسبو الشارقة"

يجمع جهات حكومية وخبراء عالميين لمناقشة مستقبل قطاع السياحة

خالد جاسم المدفع: نفتح المجال لنقاشات دوليّة متخصصة حول حاضر السياحة المستدامة ومستقبلها

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" انعقاد الدورة العاشرة من "منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر" في 22 نوفمبر الجاري بـ"مركز إكسبو الشارقة" تحت شعار "السياحة المستدامة: مسارات نوعية ترسم آفاق المستقبل".

ويجمع المنتدى خبراء في صناعة السفر والسياحة، لمناقشة ممارسات السياحة والسفر التي تراعي المسؤولية الاجتماعية والبيئية، من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية للتعمق في التحديات التي تواجه القطاع والفرص التي يقدمها.

وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشارك بكلمة ضيف الشرف خلال افتتاحية المنتدى، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وممثلي من "المجلس العالمي للسياحة المستدامة" المنبثق من الأمم المتحدة.

التزام بالحفاظ على البيئة

وتماشياً مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمراعاة معايير الحفاظ على البيئة، وانسجاماً مع رؤية "عام الاستدامة" في الدولة، يهدف المنتدى إلى لعب دور رئيسي في دعم هذه التوجهات والتأكيد على رسالة الإمارات في استضافة "مؤتمر الأطراف (كوب 28)".

ويناقش المنتدى جوهر السياحة المستدامة، من خلال طرح عدد من الموضوعات الأساسية، التي تشمل الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، والاستراتيجيات الرامية للتخفيف من التأثيرات السلبية على البيئة والحد منها، بالإضافة إلى استكشاف الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تعود على المجتمعات المحلية.

ويغطي المنتدى أيضاً أحدث التوجهات والابتكارات في صناعة السياحة المستدامة، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في ازدهارها، مسلطاً الضوء على فرص التعاون بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لتحقيق أهداف الاستدامة، ومشاركة أبرز قصص النجاح في القطاع، والتي تشمل الدور الذي تلعبه الجهات المتخصصة بالسفر والسياحة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتخفيف النفايات في الأنشطة السياحية.

مستقبل مستدام ومزدهر في صناعة السياحة

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، "يمتلك (منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر) رؤية واضحة تسعى لترسيخ مكانته على ساحة النقاشات التي تؤثر على صناعة السفر والسياحة وتشكّل مستقبلها، وفي الوقت نفسه دعم توجهات الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز جهود الاستدامة في مختلف القطاعات وعلى رأسها السياحة، ومع استعدادنا لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى، نفتح المجال لنقاشات دوليّة متخصصة حول حاضر السياحة المستدامة ومستقبلها".

وأضاف: "استثمرت الشارقة في السياحة البيئية والممارسات المستدامة خلال السنوات الماضية، امتثالاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتقديم نموذجاً رائداً للمنطقة والعالم، وستناقش دورة هذا العام من المنتدى تلك التجارب، وتكشف التحديات التي تواجه صناعة السياحة وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى الفرص القائمة في هذا القطاع، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ لضمان مستقبل مستدام ومزدهر، ونتطلع إلى الترحيب بالجهات المعنية من الدولة والمنطقة والعالم في إمارة الشارقة".

ويسعى "منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2023" إلى توحيد الجهود دعم السياحة المستدامة من خلال جمع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة وخبراء الصناعة في دورته العاشرة التي تقام في 22 نوفمبر بـ"مركز إكسبو الشارقة"، بهدف بناء مستقبل مشرق ومسؤول لقطاع السفر والسياحة في الشارقة وعلى المستوى العالمي، ولمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة الموقع التالي: https://shf.sharjahtourism.ae/SITTF2023/.

#بياناتحكومية

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