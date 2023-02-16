دبي، الإمارات العربية المتحدة :حقّقت عائدات صادرات أيرلندا الشمالية من الأغذية والمشروبات إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 أكثر من 22 مليون جنيه إسترليني، بزيادة بلغت 16% مقارنة مع عام 2021. وتعكس هذه النتائج المكانة الرائدة التي اكتسبتها أيرلندا الشمالية على مستوى العالم في تقديم منتجات ممتازة وعالية الجودة، إلى جانب اعتمادها أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي وتتبع مسار المنتجات الغذائية. وتحولت أيرلندا الشمالية بفضل ذلك إلى الوجهة المفضلة لشراء المنتجات الغذائية الفاخرة لدى المستهلكين والمطاعم في مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تستعد فيه أيرلندا الشمالية للمشاركة في معرض جلفود 2023، وهو المعرض الأضخم للأغذية والمشروبات في العالم، حيث تشارك للمرة السادسة عشرة على التوالي إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة بالأغذية والمشروبات في أيرلندا الشمالية ، والذي يتم تنظيمه من 20 إلى 24 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعرض هذه الشركات ضمن جناح أيرلندا الشمالية مجموعة من المنتجات الغذائية المتنوعة ذات الجودة العالمية والتي يتم انتاجها في أيرلندا الشمالية، والمتمثلة بالمأكولات البحرية والحبوب ومنتجات الألبان والمخبوزات ذات العلامة التجارية الخاصة، بالإضافة إلى تقديم حلول ذكية لتكنولوجيا الغذاء. ساهم قطاع الأغذية الزراعية وأنشطة الشركات المُنتجة في تحقيق نمو معدل الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص وإلى أكثر من 70 دولة في مختلف أنحاء العالم بشكل عام، حيث أسهمت هذه الصادرات في دعم الاقتصاد بما يقارب 5.4 مليار جنيه إسترليني.

وأشارت أحدث التقارير الإحصائية إلى أن إجمالى صادرات السلع والمنتجات بشكل عام من أيرلندا الشمالية إلى دول مجلس التعاون الخليجى بلغت 137 مليون جنيه استرلينى، منها 16% من قطاع الاغذية والمشروبات، كما تشكل فئة المشروبات أكبر نسبة من الصادرات، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 4.6 مليون جنيه إسترليني، تليها منتجات الحبوب بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني، ومنتجات الألبان بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني.

وفي إطار مشاركة مجموعة من شركات أيرلندا الشمالية في معرض جلفود هذا العام، صرّح سكوت حنا، مدير أول لتطوير الأعمال في هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية، الإمارات وسلطنة عُمان، والبحرين، قائلاً: "تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي وجهة واعدة وذات إمكانات هائلة لما توفره من فرص لقطاع الأغذية والمشروبات ذات الجودة والشهرة العالمية في أيرلندا الشمالية، نظراً إلى الوجود المتنامي لأفخم وأشهر المطاعم وتجارب الطعام العالمية الفاخرة والفريدة في المنطقة، لهذا تعتبر من الأسواق الرئيسية المستهدفة من قبل منتجي السلع الغذائية ولا سيما منتجات الألبان والمأكولات البحرية والمشروبات والمكونات الأساسية للأطعمة الموجهة إلى قطاع التجزئة الفاخرة وقطاع الخدمات الغذائية مثل المطاعم والمقاهي".

وأضاف: "لقد نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للمطاعم والتي تقدم تجارب طعام فاخرة وفريدة ، وقد انعكس ذلك على أداء الشركات العاملة في مجال الأغذية والمشروبات في أيرلندا الشمالية والتي حققت نجاحاً كبيراً في استهداف المستهلكين الإقليميين الذين يبحثون عن العلامات التجارية المميزة بانتاج أيرلندا الشمالية. وأبرز دليل على هذا النجاح هي النتائج التي تظهر نمو الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والتي أصبحت من الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الشركات في أيرلندا الشمالية".

تقوم هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية ، بالتعاون وبشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيين في قطاع الأغذية والمشروبات بمساعدة شركات أيرلندا الشمالية على توسيع نطاق أعمالها التجارية في المنطقة، ومن خلال هذه المبادرات والفعاليات، تقدم الهيئة الدعم لهذه الشركات لتحقيق خطط النمو الموضوعة من خلال زيادة حجم أعمالها، وتعزيز توسعها في المنطقة.

يقع جناح هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية في قاعة الشيخ سعيد 1، منصة رقم S1-B34 في معرض جلفود 2023 الذي سيتم تنظيمه في مركز التجارة العالمي في دبي في الفترة الممتدة من 20 إلى 24 فبراير.

#بياناتشركات

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ملاحظة للمحرّرين:

أسماء الشركات المشاركة ضمن جناح ايرلندا الشمالية في معرض جلفود 2023:

Foods Connected وهي شركة تقدم الحلول التي تعتمد على تقنية السحابة لمساعدة العملاء على الابتكار وتحويل عمليات التوريد الغذائية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل المخاطر وتبسيط العمليات الرئيسية وتعزيز الربحية. وتغطي الحلول المتوفرة 8 مجالات أساسية، هي: الأمن الغذائي والجودة، المسؤولية الاجتماعية للشركات، المشتريات وسلسلة التوريد، إعداد التقارير والتحليلات، المواصفات وتطوير المنتجات الجديدة، امتثال الموردين وإمكانية التتبع.

https://www.foodsconnected.com/

تتوزع عمليات مخبز Crust and Crumb Bakery على أربعة مرافق إنتاج حاصلة على تصنيف AA بموجب شهادة BRC وهي متواجدة في المملكة المتحدة (أيرلندا الشمالية) وأوروبا (جمهورية أيرلندا)، مع موقع واحد مخصص للمنتجات النباتية والمنتجات الخالية من الغلوتين. ويعتبر المخبز أكبر مصنع إيرلندي للبيتزا المبردة، ويقدم طائفة واسعة من منتجات الخبز المسطح المبرد والمجمد والذي يمكن حفظه في درجة حرارة الغرفة. إن مخبز Crust and Crumb Bakery متخصص في صنع البيتزا للعلامات التجارية الخاصة، وعجينة البيتزا، والخبز النان الهندي، والخبز العربي، والخبز المثوَّم ولفائف التورتيلا، ويُصدّر حاليًا إلى سوق الإمارات العربية المتحدة.

http://crust-crumb.com/

Greenfields Ireland Ltd هي شركة دولية لتجارة الألبان تقوم بتوريد مكونات الألبان ومنتجات الألبان المتخصصة ومنتجات الألبان الجاهزة للعملاء في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية والشرق الأقصى وأفريقيا. توفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الزبدة ومساحيق الحليب ومجموعة من الجبن على أسس عالمية. كما أنها توفر حلول منتجات الألبان لمجموعة واسعة من المشترين / الموزعين الصناعيين لمنتجات الألبان الصناعية والمطاعم والتجزئة.

تنتج شركة White’s Oats مجموعة من عصيدة الشوفان ورقائق الشوفان المصنوعة من الشوفان العضوي الجامبو فضلاً عن الجرانولا وحبوب الشوفان المقمّرة التي فازت بجائزة المذاق الرائع "Great Taste" لأكثر من 50 مرة في حفلات توزيع الجوائز التي تقيمها مجلةGuild of Fine Food على مدى عدة سنوات متتالية ضمن فئة حبوب الإفطار الفاخرة- (بما في ذلك جائزة "الذهبية المزدوجة" عن كونها الأفضل في فئتها).

https://www.whitesoats.co.uk/

Rooney Fishوهي شركة مملوكة من عائلة يقع مقرها في مرفأ كيلكيل، وتعمل في مجال تصدير المنتجات البحرية منذ عام 1975.

ويعمل في هذه الشركة حالياً 35 عاملاً بدوام كامل وجزئي، وهي واحدة من بين 3 شركات رئيسية لمعالجة الأغذية في أيرلندا الشمالية.

وتشمل المنتجات المعالجة الجمبري الكامل المطهو الطازج المجمد وذيول الكسكامبي واسكالوب الملك وكل أنواع السرطان.

تمتلك الشركة مزرعة محاري راسخة تنتج منتجات المحار الحائزة على جوائز عدة والتي يتم تصديرها إلى جميع أنحاء أوروبا.

https://rooneyfish.com/

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نبيل خوري

المدير الإقليمي للتسويق والاتصال

هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية

البريد الإلكتروني Nabeel.Khouri@investNI.com

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شركة FTI Consulting for Invest Northern Ireland

FTIInvestNITeam@fticonsulting.com

هاتف: + 971 50 165 8989

نبذة عن Invest NI:

هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية، هي هيئة تعمل على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال مساعدة الشركات الجديدة والقائمة على اكتساب ميزات تنافسية على المستوى الدولي واستقطاب استثمارات جديدة إلى أيرلندا الشمالية. لدينا مكاتب في الهند، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتوزع في دبي وجدة والدوحة والقاهرة وجوهانسبرغ ومومومباى.

تساعد مكاتب الهيئة شركات أيرلندا الشمالية على تنمية صادراتها وتعزيز أواصر التعاون الدولي والبحث عن فرص استثمارية جديدة، ما يحقق ازدهاراً أكبر لهذا الجزء من المملكة المتحدة.https://www.investni.com/ /