أوضحت هيئة السوق المالية أن نشاط منصات تمويل الملكية الجماعية في السوق المالية السعودية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأموال المستثمرة لتصل إلى 210.06 مليون ريال منذ 2019 حتى 2021، تضمنت 46 طرحاً من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية المصرح لها.

وشكّل عام 2021 النسبة الأكبر في مجموع الأموال المستثمرة لتصل إلى 149.15 مليون ريال مقارنة بـ 43.62 في عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 242%، كما ارتفع عدد الطروحات بنهاية عام 2021 بنسبة 371% مقارنة بعام 2020 ليصل عددها إلى 33 طرحاً بمتوسط حجم طرح 4.5 مليون ريال وبمتوسط استثمار 7,433 ريال للمستثمر الواحد.

كما ارتفعت عدد طلبات الاستثمار من 2,025 طلب استثمار عام 2020 إلى 19,933 طلب استثمار خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 844%.

وأشارت الهيئة أنها نظمت تقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية منذ عام 2018 وأتاحت لمؤسسات السوق المالية المرخصة لنشاط الترتيب تقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية على أن تلتزم بالمتطلبات التنظيمية الإضافية المفروضة على مقدمي هذه الخدمة ضمن مختبر التقنية المالية إلى أن يتم صدور اعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية الذي تم طرحه لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 25 أبريل من العام الجاري.

كما بيّنت الهيئة أن هذه المنصات ساهمت في تسهيل مصادر جمع رؤوس الأموال لقطاعات مختلفة، وبالتالي تعزيز فرص توفير الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساندتها على النمو والمساهمة في تنمية الاقتصاد، أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030م. وذكرت بأن الصناعات وتقنية المعلومات وتليها الخدمات الاستهلاكية وتجزئة السلع الكمالية من أكثر القطاعات تمويلاً من قبل منصات تمويل الملكية الجماعية.

ويعد تمويل الملكية الجماعية داعماً رئيسا للرؤية كونه يساهم في إنشاء قنوات جديدة للتمويل والاستثمار تستهدف مختلف القطاعات، وتساهم في تحقيق العمق الاقتصادي، وتضيف قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتشجع إنشاء كيانات اقتصادية وفرص عمل جديدة وتحقيق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال دعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وتطمح الهيئة بأن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سعودي، سواء في الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والتقنية المالية(فنتك)، لينتج عن ذلك قطاع مالي فعال وقادر على خلق المزيد من الوظائف في القطاع.

كما يسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم على مشروع الإطار التنظيمي لتمويل الملكيـة الجماعية، من خلال الرابط التالي:

إعلان من هيئة السوق المالية عن نشر مشروع الإطار التنظيمي لتمويل الملكيـة الجماعية لاستطلاع مرئيات العموم

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