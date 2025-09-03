المملكة العربية السعودية، الرياض: أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر العام الحادي والعشرين للمنظمة (GC21)، الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025م، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والوزراء والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال من أكثر من (175) دولة لمناقشة مستقبل الصناعة العالمية والتحولات المرتبطة بالابتكار والتقنية المستدامة.

ويمثّل الموقع الجديد بوابة شاملة للمؤتمر، إذ يوفّر منصة رسمية للتسجيل عبر نظام INDICO العالمي، ويعرض تفاصيل الأجندة الكاملة، وأسماء المتحدثين، والمشاركين، والمعارض المصاحبة، ويتميز بتصميم حديث ومتجاوب مع مختلف الأجهزة، ليمنح تجربة مستخدم سلسة وتفاعلية مع تحديثات آنية، إلى جانب توفير خدمات دعم فني مباشر لتسهيل عملية التسجيل والمشاركة.

ويحتوي الموقع على قسم خاص بعنوان "دليل السعودية"، يقدم محتوى ثقافيًا وسياحيًا عن أبرز المدن والمعالم والفنادق وخدمات التأشيرات، بهدف إثراء تجربة المشاركين الدوليين وتعريفهم بما تزخر به المملكة من مقومات حضارية وسياحية, ويضم خاصية "جدار التواصل الاجتماعي" التي تتيح متابعة مباشرة للمشاركات والنقاشات عبر الوسوم الرسمية للمؤتمر، ليصبح الموقع منصة حيّة تتفاعل مع الجمهور داخل المملكة وخارجها.

ويتضمن برنامج GC21 أيامًا موضوعية تركز على قضايا محورية، من بينها يوم الاستثمار والشراكات الذي يسلط الضوء على دور الشراكات الدولية والذكاء الاصطناعي كونها محرّكًا للتحول الصناعي، ويوم تمكين المرأة لإبراز دورها القيادي في صياغة مستقبل الصناعة، إضافة إلى يوم الشباب والمواهب الشابة, الذي يخصص مساحة لإبداعات الجيل الجديد وإسهامهم في الابتكار وريادة الأعمال، وللمزيد من المعلومات والتسجيل زيارة الموقع عبر الرابط: https://gc21.unido.org/

-انتهى-

#بياناتحكومية