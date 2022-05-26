بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 610 مبايعة بقيمة 1.72 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 320.33 مليون درهم و541 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة ميناء جبل علي. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 186 مليون درهم بمنطقة الحبية الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 396.52 مليون درهم منها 7 رهونات أراضي بقيمة 56.1 مليون درهم و73 رهونات فلل وشقق بقيمة 340.42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الثالثة بقيمة 206 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 41 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 40.18 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ورسان الاولى بقيمة 22 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الثانيه بقيمة 4 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.